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Beyaz Gazete
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Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden de ayrıldığını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sözcü gazetesi ile de yollarını ayırdığını paylaştı.

Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden de ayrıldığını açıkladı
Ekleme: 9.03.2023 - 14:18 Güncelleme: 9.03.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden de ayrıldığını açıkladı
Türkiye deprem felaketi başta olmak üzere en hareketli döneminden geçiyor.

Seçimlere 2 ay kalmışken özellikle muhalefet cephesinde ve ona yakın medyada hareketlik yaşanıyor.

Bu isimlerden birisi de CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Yılmaz Özdil.

Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde 1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'den ani bir kararla ayrıldığını açıklamıştı.

Yayın esnasında Meral Akşener ile ilgili kullandığı övgü dolu sözler nedeniyle CHP tarafından hedef tahtasına koyulan Özdil, ayrılık gerekçesi olarak bu konuyu işaret etti.

'Bir CHP'li olarak çok üzüldüm'
CHP tarafından hedef tahtasına konulduğunu aktaran Özdil şu ifadeleri kullandı:

Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur. AK Parti kampanyalarına alışığım, umurumda bile olmadığını beni tanıyan herkes bilir, ama doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm.

Sözcü gazetesinden de ayrıldı
Bugün ise sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Kurucu genel müdürü olduğu Sözcü TV'den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil, yazarı olduğu Sözcü gazetesinden de ayrıldı.

'Anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak'
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz Özdil şu ifadeleri kullandı:

Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşça kalıni.
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