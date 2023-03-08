Saadet Partili Ümit Çebi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti

6'lı koalisyonda yaşanan krizin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı Saadet Partisi Genel Merkez binasının önünde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından önceki gün ilan edildi. Dün ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için CHP Meclis grubunda son konuşmasını gerçekleştirdi.KILIÇDAROĞLU'NU MÜCAHİT İLAN ETTİSaadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi ise Kılıçdaroğlu'nun bu konuşması bitikten sonra Kılıçdaroğlu'nu mücahit ilan etti. Çebi, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sonrasında CHP grubundaki konuşmasının ardından sosyal medyadan şunları yazdı: '13. Cumhurbaşkanı adayı, sn. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda hadi bismillah diyerek bitirdi. Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu.'NECMETTİN ERBAKAN'A 'MÜCAHİT' DENİYORDUTürkiye'nin siyaset tarihinde unutulmaz bir isim olan milli görüşün lideri Necmettin Erbakan, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki rolü nedeniyle 'Mücahit' ismiyle çağrılmaya başlanmıştı. Bu isim, Erbakan'ı sevenler tarafından da benimsenmiş ve 'Mücait Erbakan' sloganları yurdun her yerine yayılmıştı.