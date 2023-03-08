Habertürk'ten tam gaz operasyon! Şimdi de TOGG'u hedef aldılar! Sosyal medyada tepki yağdı...

Türkiye'nin yerli ilk otomobili olan TOGG yollara çıkmak için gün sayıyor. TOGG'u milyonlar heyecanla yollarda görmeyi beklerken, son dönemde 6'lı masanın sözcülüğüne soyunan Habertürk'ün hazımsızlığı dikkat çekti. Habertürk'te yer alan haberde, Çin'den gelecek elektrikli otomobillere uygulanacak ÖTV artışı ele alındı, Türkiye'nin TOGG'u cazip kılan hamlesi ile yeni bir otomobil pazarını kaçıracağına vurgu yapıldı. TOGG'u daha cazip hale getirecek düzenlemenin, yerli otomobilin yola çıkmasına günler kala çarpıtılması sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından manidar olarak yorumlandı.Yerli otomobil TOGG'un yollara çıkmasına günler kala hükümet dikkat çeken birçok adım atıyor. TOGG'u daha cazip hale getirmek için birçok düzenleme hayata geçiyor. Bu kapsamda yerli otomobile ilgiyi artırmak için Çin'den gelecek elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV'de artışa gidildi. TOGG'u fiyat olarak çok daha cazip hale getirecek düzenleme, son dönemde muhalefetin sözcüsü gibi hareket eden Habertürk'ü harekete geçirdi.Milyonların heyecan ve hasretle beklediği ilk yerli otomobilin hazımsızlık yarattığı Habertürk, Çin'den gelecek elektrikli otomobillere uygulanacak ÖTV artışı ile yeni bir otomotiv pazarının kaçırılacağını öne sürdü. TOGG'a ilgiyi artıracak çalışma üzerinden algı yönetimine soyunulurken, sanki ÖTV artışı ile 'Burada yatırım yapmayın' mesajı verilmek istendiği öne sürüldü. Türkiye, birçok ülkede olduğu gibi yerli otomobiline teşvik edecek bir düzenleme yaparken, bir yandan da yeni babayiğitleri koruma altına alacağının mesajını verdi. Habertürk'ün TOGG'u hedef alan bu haberi sosyal medyada da tepki çekti. Habertürk, yerli otomobil konusunda milli hassasiyete davet edildi.TOGG'u hedef alan Habertürk'e gelen tepkilerden bazıları şöyle: Habertürk artik Milli olmaktan çıkıp sermayenin kanalı olmaya başladı.Tarih tekerrür ediyor. Bir zamanlar uçak için yazılanlar gibi. Olması gereken şu an bu, 5 seneye rekabet için piyasayı yeniden düzenlersin.Sonra da, 'Siz milli değilsiniz, hainsiniz' dediğimizde kızıyorlar. Yahu kendi ülke üretimin için bir vergisel avantaj oluşturmuşsun, ülkenin muhalifleri bunu eleştiriyor. 'Üretmesek mi, dışardan mı alsak?' diye soruyor.Yazar -ki 1 sene önce muhalif ekonomistler ukalaca bunu öneriyorlardı. Olur kardeşim fabrikayı kapatalim nasilsa Çin'den daha ucuzu geliyo üretmeye gerek yok.Yıllar sonra Türkiye yerli otomobilini üretmeye çalışıyor buna destek olmak yerine köstek olanlar var. Bunların Devrim arabasını yürütmeyenlerden ne farkı var? Gayrimilliliktir bu.Gerçekten bazen anlamakta zorluk çekiyorum. Bir insan ülkesinin kötülüğünü nasıl ister? İyi olan bir şeyi nasıl kötüler? Araba yapmışız, satışa çıkacak bu kadar ilerlemişiz fakat bunun altında bir buza arıyorlar. Azcık insan olun ve ülkeniz için iyi olan bir şeye sevinin bir zahmet.Ciner grubunun militarist kalemşörleri şimdiye kadar kendilerini gizli tuttular.