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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri de sevindirdi: Hakan Şükür'den 'hayırlı olsun' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü de mutlu etti. Sosyal medya hesabından 'hayırlı olsun' mesajı paylaşan Şükür, "İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hayırlı ve yolunuz açık olsun." dedi.

Ekleme: 7.03.2023 - 01:07 Güncelleme: 7.03.2023 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri de sevindirdi: Hakan Şükür'den 'hayırlı olsun' mesajı
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olduğunun duyurulmasının ardından FETÖ'cüler de büyük bir mutluluk yaşadı.

'Bölünürsek yok oluruz'

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bir bölüme yer vererek, 'Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına.' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri de sevindirdi: Hakan Şükür'den 'hayırlı olsun' mesajı

'Yolunuz açık olsun'

Şükür, sözlerinin devamında 'İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hayırlı ve yolunuz açık olsun.' ifadelerini kullandı.
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