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Iğdır’da jandarmadan horoz baskını: 102 kişi yakalandı

Horoz dövüşü organizasyonunda jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 102 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere 464 bin 508 TL idari para cezası uygulandı.

Ekleme: 7.03.2023 - 10:30 Güncelleme: 7.03.2023 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Iğdır’da jandarmadan horoz baskını: 102 kişi yakalandı
Iğdır’ın Alikamerli Mahallesindeki bir evde horoz dövüştürüldüğü istihbaratını alan Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Horozların dövüştürülmesi için ev içinde hazırlanan pistte dövüştürülen 30 horoz ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda farklı illerden Iğdır’a gelerek organizasyona katılan 102 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

464 bin 508 TL idari para cezası uygulandı
Yakalanan kişilere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde "Hayvanlara Kasıtlı Olarak Kötü Davranmak" kabahatinden toplam 464 bin 508 TL idari para cezası uygulandı.

30 horoz koruma altına alındı
Dövüştürülmek için kullanılan 30 horoz ise Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Bir kişi gözaltına alındı
Olayla ilgili organizatör F.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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