Aslı Baykal: Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse Akşener'i yetkisizleştirir

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere hazırlanıyor.Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kalırken, siyaset arenasında hararetli anlar yaşanmaya başladı.Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkarılacak isim için aylarca toplantı yapan 6'lı masa, kriz üzerine kriz yaşadı.Adaylarını açıklamak üzere bir araya gelen 6'lı masada, adayın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesinde mutabık kalınmadı.Karara karşı çıkan İyi Parti Lideri Meral Akşener, adeta masayı dağıttı. Ardından İyi Parti GİK toplantısında da aylarca aynı masaya oturduğu parti liderlerini eleştirdi.Ardından toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a aday olmaları konusunda çağrıda bulundu.Çağrısında istediği sonuca ulaşamayan Akşener, dün öğle saatlerinde İmamoğlu ve Yavaş ile görüşmesinin ardından 6'lı masa toplantısının yapılacağı Saadet Partisi Genel Merkezi'ne doğru yola çıktı.Akşener'in masaya yeniden dönmesiyle, aylardır devam eden görüşmeler büyük krizlerin ardından son buldu.Saatler süren toplantının sona ermesiyle parti liderleri açıklama yapmak üzere bina önünde toplanan vatandaşların karşısına çıktı.Burada, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmen ilan edilmiş oldu.Kararın ardından televizyon kanallarında ve sosyal medyada çok sayıda paylaşımlar yapıldı.Bunlardan biri de CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal oldu.Geçtiğimiz 31 Ekim'de CHP'den istifa eden Baykal, istifasının ardından sert eleştiriler yönelttiği eski partisini hedef alarak yeni bir eleştiriyi sosyal medya hesabına taşıdı.'Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir'Baykal, şu ifadeleri kullandı:İyi Parti'liler dönüşü olmayan yola girdiler.Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse;Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini CHP genel başkanlığına taşıyan Önder Savı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir.İcracı bakanlıklar İyi partiye verilmez.İyi Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur.İyi Parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu.