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Ankaralı belediyelerden depremzedelere yarım eli

Ankara’da bulunan AK Partili belediyeler depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Ekleme: 7.03.2023 - 14:35 Güncelleme: 7.03.2023 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
Ankaralı belediyelerden depremzedelere yarım eli
AK Parti Ankara İl Başkanlığı ve Ankara’nın AK Parti’li ilçe belediyeleri depremzedelere yardım seferberliğini sürdürüyor. Bugüne kadar binlerce depremzedenin barınmadan giyime kadar birçok alanda yardımda bulunan belediyeler birlik olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş üssü yıkıcı iki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden bugüne kadar birlik olarak normal hayata dönüşün ilk adımlarında AK Parti’li belediyeler depremzedelerin yanında oluyor. Belediye ve vatandaşların birliğiyle kurulan yardımlar kardeşlik köprüsü oluşturuyor. Depremin yaşandığı ilk günden bugüne kadar seferber olan belediyeler Ankara’ya gelen depremzedeler için kültürel etkinlikler düzenlerken, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için 320 bin kişiye sıcak yemek çıkartıyor.

SEFERBERLİK DEVAM EDİYOR
Sincan Belediyesi bünyesinde depremin ilk gününden bu yana depremzedelerin yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor. Gerek bölgede iş makinesi ve insan gücüyle gerekse de yardım seferberliği ile destek oluyor. Bir yandan da Sincan'a gelen depremzedelere de kucak açan Sincan Belediyesi; Yarım Elma Hayır Çarşısı, Fatih Fuar ve Kongre Merkezi, Yenikent Kapalı spor salonunda yardım seferberliğine devam ediyor. Bu noktalarda depremzede ailelere gıda, kıyafet, ayakkabı, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçlar için hala destek sağlanıyor.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ
Kalecik Belediyesi, ilçede misafir ettiği depremzedelere yönelik çalışmalara devam ediyor. Kalecik Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremin ardından ilçede misafir etmeye başladığı aileleri başkent turuna çıkardı. Kalecik'ten başlayan tarihi ve kültürel gezi, Anıtkabir ve Keçiören'de gerçekleştirildi. Ayrıca aileler ve çocuklar için ilçedeki Kültür Merkezi'nde sinema etkinlikleri düzenleyen Kalecik Belediyesi, gençlik merkezlerinde de yine çocuklar için oyun alanları oluşturarak yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

Ankaralı belediyelerden depremzedelere yarım eli

EL AÇMASI BÖREKLER, MANTILAR DEPREM BÖLGELERİNDE
Kahramankazan Belediyesi bünyesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Evim Evindir çağrısı kapsamında Kahramankazan’a gelen depremzede vatandaşlara yardım çalışmalarını genişleterek devam ediyor. Kahramankazan Belediye’sinin Evim Evindir çağrısı kapsamında Kahramankazan’da ağırlanan depremzedelere gıda yardımı konusunda desteklerini hız kesmeden sürdürüyor. Yardımlarına sulu köfte ve mantıyla başlayan Kahraman Kadınlar bazlama, gözleme, poğaça gibi hamur işleriyle birlikte kabak tatlısını da girişimlerine ekleyerek desteklerine devam ediyor. Gece gündüz gönüllü çalışan kadınlar tarafından yapılan yiyecekler depremzedelere ulaştırılarak gıda yardımı sağlanıyor.

SOSYAL AKTİVİTELER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Pursaklar Belediyesi, deprem bölgelerinde ilçeye gelen depremzede çocukların sosyal yaşama adapte etmek ve felaketin izlerini bir nebze de olsa silmek amacıyla sosyal etkinlikler düzenledi. Asrın felaketinin yaşandığı bölgelerden ilçeye gelen depremzede vatandaşları bir an dahi yalnız bırakmayarak yaralarına merhem olmak için yoğun mesai harcayan Pursaklar Belediyesi, depremin ruhen ve fiziken yıkıcı etkisinden çocukları bir nebzede olsa uzaklaştırmak adına çeşitli etkinlikler düzenledi. Pursaklar Belediyesi, Adıyaman Sevgi Evleri’nde deprem felaketine yakalanan ve Pursaklar’a gelen çocukların yüzünü bir nebze güldürmek için Endemik Vadi’yi gezdirdi.

ÇADIRLAR HİZMETE SUNULDU
Keçiören Belediyesi tarafından Hatay’ın Payas ilçesine gönderilen 50 adet barınma çadırı bölgede görevli ekipler tarafından kurularak ihtiyaç sahibi depremzedelere teslim edildi. Bir ailenin rahatlıkla kalabileceği büyüklükte olan çadırlar üç katlı yapı malzemesiyle imal edilirken ısı yalıtım özelliğiyle de afetzedelerin soğuktan korunması için avantaj sağlayacak. Geçici barınma talebinin karşılanması için tüm imkânları sunulmaya devam edilecek.

Ankaralı belediyelerden depremzedelere yarım eli

320 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK
Altındağ Belediyesi seferber olmaya devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren, bölgeye destek için seferber olan Altındağ Belediyesi, kurduğu 4 aşeviyle gönülleri fethetti. Altındağ Belediyesi'nin aşevlerinde, bugüne kadar 320 bin kişiye sıcak yemek ikram edildi. Altındağ Belediyesi tarafından kurulan aşevi, 3 kentte depremzedelere sıcak yemek ikramında bulunuyor. Altındağ Belediyesi'nin sıcak yemek ikramından bugüne kadar 320 bin kişi faydalandı.

Depremzedelere Kuaför Hizmeti
Mamak Belediyesinde depremin olduğu ilk günden bu yana dur durak bilmedençalışmaya, depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya gayret gösteriyor. Hem bölgede yaraları sarıyor hem de Mamak’a yerleşen depremzedeleri yalnız bırakmıyor. İlçe, sınır ayrımı yapmayan Mamak Belediyesi nerede ihtiyaç varsa oraya koşuyor. Çubuk ilçesinde KYK yurduna yerleştirilen depremzedelerin kuaför ihtiyacını da Mamak Belediyesi karşıladı. Depremzede ailelerin kişisel bakım ihtiyaçlarına anında karşılık veren Mamak Belediyesi kuaför hizmeti ile bir yaraya daha merhem oldu. Yüzlerce depremzede hem kişisel bakımlarını yaptırdı hem de sağlanan hizmetle biraz da olsa moral bulması sağlanıyor.

Ankaralı belediyelerden depremzedelere yarım eli
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