Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler

Sosyal medya troll'ü Arif Kocabıyık, röportaj esnasında bir vatandaşa "Amca git işine" dediği için kendisini eleştiren genç kadın gazeteci adayına skandal sözler sarf etti. Genç kadına ahlak dışı sözlerle cevap veren Kocabıyık, "Seçil ağlama, gel yanımda iş vereyim sana. Seni ağlatacağım ama iş işten geçmiş olacak" dedi.