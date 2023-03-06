  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 20,02 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler

Sosyal medya troll'ü Arif Kocabıyık, röportaj esnasında bir vatandaşa "Amca git işine" dediği için kendisini eleştiren genç kadın gazeteci adayına skandal sözler sarf etti. Genç kadına ahlak dışı sözlerle cevap veren Kocabıyık, "Seçil ağlama, gel yanımda iş vereyim sana. Seni ağlatacağım ama iş işten geçmiş olacak" dedi.

Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler
Ekleme: 6.03.2023 - 12:18 Güncelleme: 6.03.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler
Youtube kanalında yayınladığı sokak röportajlarıyla tanınan sosyal medya troll'ü Arif Kocabıyık, kendisini eleştiren genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler sarf etti.

Kocabıyık, röportaj esnasında bir vatandaşa 'Amca git işine' dediği anları Twitter hesabından paylaştı.

Gazeteci adayı tepki gösterdi

Kocabıyık'ın bu paylaşımına tepki gösteren kadın gazeteci adayı, şu ifadeleri kullandı:

'Gazeteci olmak için 4 sene okudum, stajyer diye de aylarca ezildim. Her yerde çabaladım, didindim... Sonuç, eline mikrofon alıp Youtube kanalı açan ve daha Türkçe konuşmayı bilmeyenler basın çalışanı gibi gazetecilik yapmaya başladı...'

Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler

Genç kadına ahlak dışı ifadelerle cevap verdi

Kocabıyık, Seçil Balık isimli gazeteci adayının tepkisi üzerine ahlak dışı ifadeler kullanarak şu sözlerle cevap verdi:

'Seçil ağlama gel yanımda iş vereyim sana.', 'Seçil seni ağlatacağım ama iş iten geçmiş olacak', 'Seni ağlatacağım Seçil'

Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler

Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler

Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
5'li masada isimsiz genel başkan dönemi! Kılıçdaroğlu mu yasakladı?
Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler
İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında tepki çeken ifadeler! 6'lı koalisyon birleşsin diye dua edecekmiş!
CHP'li Aytuğ Atıcı'dan HDP'ye: El ele tutuşmak istiyoruz...
Kuraklığın İzmir'e etkisi... Körfez mart ayında kokmaya başladı
Fondaş medya yine Akşener'i hedef aldı! 'Kazanacak aday reklam arasında bulundu'
Millet İttifakı verdiği sözleri unuttu! Akşener, Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın tezat sözleri ortaya çıktı
Yunan gazetesi: 6 parti arasındaki tutarsızlık, Erdoğan'a seçim hediyesi
CHP yandaşı gazeteciden 'İYİ Parti geri dönmesin' çıkışı: Eğer masaya otururlarsa...
İyi Partili Ümit Dikbayır'dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na: Sizi biz seçtirdik
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlama planı ortaya çıktı
5'li koalisyon masasında Akşener ayarı; Gelirse erteleyecekler
Ayşenur Arslan, Meral Akşener'in 'Kemal Kılıçdaroğlu hiddetlendi' iddiasını kabul etmedi
5’li koalisyonda yeniden 6’lı hamlesi; CHP ve İYİ Parti'den yeni taktik
Meral Akşener masaya geri mi dönüyor? Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun telefonda görüştüğü iddia ediliyor...
Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis
Meral Akşener Millet İttifakı'na geri dönme şartını açıkladı...
Akşener'in danışmanı CHP ve 5'li koalisyonu bombaladı: Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!
Meral Akşener: Anket yapılmasını istedim Kemal Bey hiddetle ayağa kalktı
6 Mart hava durumu: Tüm yurtta etkisini gösterecek! Bugün hava nasıl olacak?

6 Mart hava durumu: Tüm yurtta etkisini gösterecek! Bugün hava nasıl olacak?

Saniyeler içinde yerle bir oldu: Geriye sadece toz bulutları kaldı

Saniyeler içinde yerle bir oldu: Geriye sadece toz bulutları kaldı

Rekabet Kurulu'ndan Twitter kararı: Elon Musk'a şok!

Rekabet Kurulu'ndan Twitter kararı: Elon Musk'a şok!

Ürküten görüntüler: Depremden sonra ortaya çıktı kimse nedenini bilmiyor

Ürküten görüntüler: Depremden sonra ortaya çıktı kimse nedenini bilmiyor

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 5'e geriledi

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 5'e geriledi

Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıktı

Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıktı