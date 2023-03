TOKİ Başkanı Bulut tarih verdi: 200 bin konutu ihale edeceğiz

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden depremzeleri bir an önce kalıcı konutlara yerleştirmek için zamanla yarışan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut Gaziantep'te açıklamalarda bulundu. Bu hafta sonuna kadar 27 bin konutun ihalesini gerçekleştireceklerini söyleyen Bulut, 'Şu ana kadar 21 bin konut için 39 ihale yaptık. Bu hafta pazartesi-salı 10 ihale daha yapacağız' dedi. Mart sonunda 56-57 bin konutun temelini atmış olacaklarını belirten Bulut, 'Mayısa kadar 200 bin konutu ihale edeceğiz' mesajı verdi.İlk etapta konutların yapımına rezerv alanlarından başladıklarını anlatan Bulut, 'Jeofizik, jeolojik, mikro bölgeleme çalışmalarını yapıyoruz. Ona göre temeller atılıyor. Fay hatlarına en az 500 metre mesafede belirlenen alanlarda temel atılıyor. Bu rezerv alanların bir kısmı vardı. 'Bizim her il için, her ilçe için daha önceden hazır olan yerlerimiz söz konusuydu. Buraların zaten etüt projeleri daha önceden hazırdı.Hatay'da rezerv alanı yoktu, yeni belirledik. Milli Emlak'ta bulunan araziler ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman vasfını kaybeden yerlere baktık.Dağlara yakın araziler öncelik... Amanos dağlarına yakın yerlerde sağlam zemin var. Köylerde de farklı bir çalışma yapacağız. 'Şehir merkezleri de TOKİ binalarıyla mı dolacak' deniliyor.Hepsinde ayrı ayrı mimarlarla çalışılıyor. Merkezdeki binalar kentsel tasarımla şehirlerin mimarisine uygun şekilde yapılacak' açıklaması yaptı.En acilinden başlamak üzere sanayi siteleri de yapmayı planladıklarını belirten söyleyen TOKİ Başkanı Bulut, 'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşüyoruz. Vatandaşın işyerlerini de yeniden yapacağız. Biz de Sanayi Bakanlığı da...' dedi.Bulut, TOKİ dışında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut'un da işin içinde olduğunu belirtti. 500 bine yakın konut yapılacağı için Türkiye'de bu işi yapabilecek hem teknik hem mali hem de ekipman olarak yeterli bütün firmaları buraya davet edeceklerini belirten Bulut, 'Türkiye'de iş yapan bütün firmalara burada ihtiyaç var' mesajı verdi.İhalelerde oluşan fiyatla ilgili de bilgi veren Bulut, 'İhalede gerekli rekabet sağlanmıyorsa iptal ediyoruz. Bakıyoruz, biriki katılım olmuş. Fiyat yüksek gelmiş. O nedenle İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerekli rekabet sağlanmadığına inandığımız yerlerde üç ihaleyi iptal ettik. Rekabet sağlanınca fiyat daha aşağıda geldi' diye konuştu.Devletin vatandaşına konut edindirmek için maliyetin yüzde 30-40'a yakınını sübvanse ettiğini, arsa bedellerinin de dahil olmadığını söyleyen Bulut, 'Bizim maliyetlerimizin piyasadan düşük olma şansı yok. Tünel kalıp sisteminde beton demir miktarı daha fazla...Son yıllarda konutların kalitesini özel sektördekilerin seviyesine çıkardık. Biz devlet olarak karşılayabileceği fiyattan vatandaşı ev sahibi yapıyoruz. Vatandaş kendi şartlarını bize uyduramayacağı için biz ödeme koşullarını vatandaşa göre uyarlıyoruz. Daha önceki afetlerde olduğu ödeme koşullarını AFAD belirleyecektir' dedi.TOKİ şantiyelerinden 117 ekskavatör, 231 kamyon, 10 kırıcı, 5 tane kesicinin sahada enkaz kaldırma ve ayrıştırma işlemlerine katıldığını söyleyen Bulut, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin binalarının ihalesinin bu hafta yapılacağını anlattı.Peki Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın milyonlarca vatandaşın konut sahibi olabilmesi için başlattığı 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi ne olacak?Başkan Bulut, hem deprem bölgesi konutlarını hem de 'İlk Evim, İlk işyerim' projesi konutlarını aynı anda yürüteceklerini belirterek, 'Proje kapsamında Türkiye genelinde inşa edilecek olan sosyal konut için kura çekilişlerini başlatmıştık. Deprem nedeniyle kuralara ara vermiştik. Bu hafta kura çekimlerini yeniden başlatacağız' dedi.TOKİ'nin konutlarında olanların kendilerini güvende hissettiğini belirten Bulut, 'Biz nelere dikkat ediyoruz? Zayıf zeminlerden, fay hatlarından uzak duruyoruz.Tünel kalıp ve benzeri tasarımları uyguluyoruz. Küçük depremler her zaman oluyordu ve oralarda inşaatlar devam ediyordu.Üniversitelerden hocalar ile de bunları konuştuk. Radye temelleri yaparken, yer sarsıntılarının binaya etkisi olmaz. Tünel kalıpla dökülecek betonlarda da küçük artçı sarsıntıların etki etmeyeceğini hocalar da söylüyor.Kontrollü şekilde bu binaları devam ettireceğiz. Tüm artçı sarsıntıların bitmesini beklemek de teknik olarak doğru değil' dedi.