THY'den şirket adı kullanılarak internette dolandırıcılık uyarısı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kanalları ve internet siteleri aracılığı ile vatandaşlara 'anket doldurularak para kazanma şansı' gibi sunulan bazı dolandırıcılık yöntemlerinin tespit edildiği belirtildi.Bu tarz paylaşım ve internet sitelerine itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, 'İnandırıcılığı artırmak için 'Kadınlar Günü' gibi özel günler belirtilerek dikkat çekmeye çalışan bu kişi ve sayfaların THY ve iştirak şirketleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur' ifadelerine yer verildi.