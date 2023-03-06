Sinop'ta takla atan araçta 2 kişi yaralandı

Boyabat yolunda seyir halinde olan otomobil kontrolden çıkıp takla atarak su kanalına girdi. Araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta korkunç bir kaza yaşandı.Sinop-Boyabat yolunda ilerleyen N.Ö.'nün kullandığı 34 FBK 484 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.Araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yolun sol tarafında bulunan su kanalına girdi.Kazada sürücü N.Ö. ve yanında bulunan D.Z.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.