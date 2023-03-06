Kars'ta İranlı yolcunun makatından uyuşturucu çıktı

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.Her türlü bilgi ve ihbarlar değerlendiriliyor.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu bir kişinin üzerinde uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, Digor-Kars kara yolundaki denetim noktasında gerçekleştirilen uygulamada, daha önce takibe alınan İran uyruklu Amir Mohammad Zadeh Tazehkand'ı, yolcu otobüsünde yakaladı.Üst aramasında bir şey bulunamayan şüpheli, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Burada çekilen röntgende, İran uyruklu şüphelinin makatında kapsüller halinde 7 parça halinde sentetik uyuşturucu olduğu belirlendi.Doğal yollarla uyuşturucuyu çıkaran İranlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.