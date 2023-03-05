Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'da 6 katlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı, bölgeye ekipler sevk edildi. Arama-kurtarma ekipleri olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Şanlıurfa Haliliye ilçesinde bulunan CHP İl Başkanlığı bulunduğu bina çöktü. Arama-kurtarma ekipleri olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Olay yerine Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül geldiler.
Ayrıntılar geliyor...
Olay yerine Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül geldiler.
Ayrıntılar geliyor...
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