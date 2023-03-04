Isparta'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Gençali köyü Dörtyol mevkisinde, plakaları öğrenilemeyen, Kerim Sarıkaya'nın (39) kullandığı otomobil ile Eyüp Pehlivan (33) idaresindeki minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Kerim Sarıkaya ve yanındaki Hatice Sarıkaya ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Kerim Sarıkaya ve yanındaki Hatice Sarıkaya ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI