Silivri – Çatalca kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi! TOKİ İstanbul kuraları Çatalca ve Silivri ile devam ediyor!

TOKİ İstanbul kuraları Çatalca ve Silivri ile devam ediyor. 16 Mart-19 Nisan tarihleri aralığında gerçekleşecek kuralar ilçe ilçe tamamlanırken başvurularını gerçekleştiren binlerce vatandaş ise "TOKİ İstanbul (Çatalca ve Silivri) kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa projesinde konut sahibi olmaya hak kazanlar bir bir belli olurken Tuzla için süreç geçtiğimiz gün tamamlandı. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte TOKİ İstanbul (Silivri – Çatalca) kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bu detaylar.

Dar gelirli aileler için hayata geçirilen sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak mümkün.Bu kapsamda planlanan 250 bin konut, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların yüzünü güldürüyor.89 günde 74 ilin kurasının tamamlanmasıyla gözler İstanbul'a çevrilmişti.Son olarak heyecanla beklenen haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.50 bin sosyal konutun için 16 Mart’ta Megakent'te kura çekimine başlandı.Takvime göre 16-29 Mart tarihlerinde Tuzla'da 20 bin 920 konut için kuralar çekildi.13 günde biten kuraların ardından sıra Çatalca, Selimpaşa'ya geldi var.Ardından Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor.Konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:İlk Evim’de İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik.Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor.Bugüne kadar yapılan kura çekimlerinde konut dağılımı şu şekilde:381 şehit ailesi ve gazi,19 bin 393 engelli vatandaş,41 bin 24 emekli,202 bin 711 genç,211 bin 373 diğer kategorideki vatandaşlar hak sahibi oldu.30 Mart 2023: Çatalca-540,30 Mart 2023: Silivri, Selimpaşa-200,1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler-28 bin 340.TOKİ sonuçları sorgulama e devlet ekranı ile işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz:https://www.turkiye.gov.tr/toki-talep-toplama-projeleri-icin-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama