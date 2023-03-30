Diyarbakır'da deprem hırsızları cezaevine gönderildi

Asrın felaketini yaşanan vatandaşların mallarına göz diken hırsızlar tek tek yakalanıyor..Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasarlı binaları hedef alan çetenin, boşaltılan ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığını belirledi.Yapılan teknik takip sonucu, öncesinde şifreli konuşarak buluşan zanlıların telefonları araçta bırakarak hasarlı evlerden ziynet eşyası ve elektronik cihaz çaldıkları tespit edildi.Şüphelilerin dikkati çekmemek için ellerinde temizlik kovasıyla binalara girdikleri ve saç tokalarıyla kapıları açtıkları, çaldıkları altınları evlerinin bahçesine gömdüğü ortaya çıktı.Bunun üzerine ekiplerce gerçekleştirilen "Anafor" adlı eş zamanlı operasyonda, 8'i kadın 12 şüpheli yakalandı.Operasyonda, yapılan aramalarda silah, altın, nakit para ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.