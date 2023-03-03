MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde Sincar askeri sorumlusu etkisiz...

MİT, Ceko Pir Kod Saad Ali Bedel'i yakından takip etti. Saad Ali Bedel'in Irak' taki TSK üslerine yönelik eylemlere bizzat katildigini ve Sincar' da MiT'e karşı örgüt tarafindan organize edilen faaliyetlerin liderligini yaptigini tespit etti.Bunun üzerine Saad Ali Bedel etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.MiT'in Irak/Sincar' da görevli saha ajanları Saad Ali Bedel'in faaliyetlerini takip etmek üzere özel olarak görevlendirildi. Sincar' da Yezidi halk ile iç içe yasayan Saad Ali Bedel hakkında intikal eden her türlü bilgi MİT tarafından titizlikle analiz edildi ve operasyon için en uygun zaman beklendi.MİT, Saad Ali Bedel'in, TSK 'nin, Musul/Basika'daki üs bölgesine yönelik yeni bir elem planlamasi yapacagi haberini almasi üzerine operasyon için dügmeye basti.Saha ajanlarinin, anlık bilgi aktarımı sonrasında Musul/Sincar' da operasyon gerceklestirildi.Güvenlik kaynakları; PKK/KCK güdümünde faaliyet gösterirken Yezidi halkini kalkan olarak kullanan örgüt sorumlularının, sivil halka zarar vermeksizin etkisiz hale getirilmesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin tek hedefinin PKK/KCK kadrolari oldugu ve Yezidi halkin zarar görmemesi için azami ölçüde gayret sarf edildiğini belirtti.