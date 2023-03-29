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Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: Çatalzeytin’e borular geldi

Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğalgaz sözü verdiği Çatalzeytin ilçesine doğalgaz altyapı borularının getirilmesi vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: Çatalzeytin’e borular geldi
Ekleme: 29.03.2023 - 11:23 Güncelleme: 29.03.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: Çatalzeytin’e borular geldi
Kastamonulular, 11 Ağustos 2021'de büyük bir sel felaketi yaşadı…

Can kayıplarının olduğu felaket sonrası bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan gelen talep üzerine selden etkilenen ilçelere doğalgaz verileceği söyledi.

Doğalgaz boruları geldi
Cumhurbaşkanı'nın talimatı üzerine Abana, Bozkurt, İnebolu ve Cide ilçelerine doğalgaz verildi.

Son olarak Çatalzeytin ilçesine doğalgaz getirilmesi planlandı ve çalışmalar başladı.

Altyapının hazırlanması için ilçeye doğalgaz boruları getirildi.

İlçe halkı heyecanlı
Nisan ayında başlayacak çalışmaların yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

İlçede yaşayan gazeteci Emin Türkay Öztürk, doğalgazın bağlanmasını ilçede yaşayan tüm vatandaşların heyecanla beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

'Israrcı olduk, umutluyuz'
11 Ağustos 2021 tarihinde yaşadığımız sel felaketinden sonra doğalgaz gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin ardından Bozkurt ziyareti sırasında Abana ve Bozkurt ilçelerine doğalgaz sözü vermişti. Daha sonra bölgeye gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ilçemize doğalgaz sözü verdi. Ama geçen yıl Çatalzeytin'e doğalgaz verilmedi, diğer ilçelere verildi. Biz de Çatalzeytin halkı olarak doğalgazın gelmesi için ısrarcı olduk ve bu konuyu yetkililere hatırlattık. Bu yıl içinde doğalgazın bağlanacağını, çalışmalara da nisan ayı içerisinde başlanacağını söylediler. Doğalgazı halkımız büyük bir heyecanla bekliyor. Umutluyuz.

'Kömürle ısınıyoruz'
Emekli öğretmen Ergun Usta ise doğalgaz için heyecanlı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

Doğalgaz çok iyi bir nimet. Isınma, su için önemli olan bu nimetten bizim de yararlanmamız gerekiyor. 2021 yılındaki sel felaketinden sonra Cumhurbaşkanımız Çatalzeytin'e doğalgaz verileceği sözünü vermişti. Abana, Bozkurt, İnebolu ve Cide ilçelerine doğalgaz geldi. Bizim için ise bu sene verileceği söylendi. Borular geldi, en kısa zamanda da yapılmasını istiyoruz. Çatalzeytin'de yaşlı kesim ısınma sorunundan dolayı Kastamonu il merkezinde yaşıyor. Kömürle ısınıyoruz. Bunun için bir an önce doğalgaza kavuşmayı bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: Çatalzeytin’e borular geldi

'En azından sobalardan kurtulmuş olacağız'
Emine Çetinkaya da, “Doğalgazın bize her türlü faydası var. Doğalgazın gelmesi ile en azından sobalardan kurtulmuş olacağız. Her türlü zorluklarını yaşıyoruz. Odun ve kömür maliyetleri çok, yakması zor. Biz kadınlar için de temizlik başta olmak üzere her yönden kolaylık sağlaması için doğalgazın gelmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

'Odun, kömür çok pahalı'
İlçede esnaflık yapan Ergenç Kar ise doğalgazın iş yerleri için de kolaylık sağlayacağını ifade ederek, “Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından doğalgaz sözü verilmişti. Süleyman Soylu da söylemişti. Biz de doğalgaz gelsin diye imza toplamıştık. Borular geldi. Faydası olacak. Odun, kömür çok pahalı. İş yerleri için de fayda sağlar. İstanbul'daki yaşlılarımız da geri döner. Kendi evlerine tekrar yerleşirler.” ifadelerini kullandı.
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