Numan Kurtulmuş: Türkiye'nin en zor seçimi, canhıraş bir mücadele verilecek

Türkiye seçimlere adım adım yaklaşıyor...AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kanal 7 canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı 'yol ayrımı' olarak nitelemesinin sebebi sorulan Kurtulmuş, Türkiye'nin 20 yılda önemli hizmet ve eser siyaseti gerçekleştirdiğini belirtti.Seçimin nasıl sonuçlanacağı ve anketlere ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti:Objektif baktığımız zaman Türkiye'nin en zor seçimi. Sistemin doğası gereği yüzde 50+1 alınacağı için gerçekten çok canhıraş bir mücadele verilecek. Vatandaşlarımızın özellikle deprem sonrasındaki dönemde 'bunu yaparsa Tayyip Erdoğan yapar' kanaatinin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Çünkü karşı tarafta aday belli oldu ama bir hükümet kompozisyonu, bir iş yapma tarzının ortaya çıkması söz konusu değil. Yaptığımız son anketlerde de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önde olduğu görülüyor.AK Parti'nin 49 gün kalan seçime ilişkin planlaması ve seçim beyannamesi çalışmaları sorulan Kurtulmuş, strateji ekibinin 1,5 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.Milletin önüne gündelik siyasi tartışmaları değil uzun vadeli Türkiye Yüzyılı hedefini koyacaklarını dile getiren Kurtulmuş, aday tanıtım toplantısında seçim beyannamesinin ana parametrelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşacağını aktardı.Seçim kampanyası döneminde, depremin neden olduğu yaraları sararak, acıları hafifleterek geleceğe nasıl birlikte yürüneceğinin müzakeresinin yapılacağını vurgulayan Kurtulmuş, 'Yüz yüze, birebir temaslarla seçim kampanyası yapılacaktır. Mitingler yapılır ama ana ekseni daha organik, gönüllere dokunulan, küçük gruplarla yapılan etkili ama gürültüsüz bir seçim kampanyası olacak.' dedi.Kurtulmuş, depremlerin ardından siyasetin, yönetimin ve kamunun bir numaralı maddesinin depremin yaralarının sarılması ve şehirlerin yeniden imar edilmesi olduğunu belirtti.Türkiye'nin karşılaşacağı riskleri azaltacak Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Projesi'nin çok önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, 'Sadece deprem bölgesi değil Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde çok güçlü bir kentsel dönüşüm meselesinin gündeme getirilmesi, şehirlerimizin yenilenmesi ve dirençli şehirler haline getirilmesi seçim beyannamesinin ilk bölümü.' ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmış olması sürpriz değildir. Cumhur İttifakı'nın ana omurgası yeniden büyük Türkiye ideali etrafında şekillenmiştir. 'Yeniden büyük Türkiye' kavramını da Türkiye siyasetine kazandıran Milli Görüş hareketi ve rahmetli Erbakan Hoca'dır. Eşyanın tabiatına uygun olan gerçekleşmiştir. Cumhur İttifakı'na önemli bir sinerji kazandıracağına, güçlü bir destek olacağına inanıyorum.Numan Kurtulmuş, milletvekili aday belirleme çalışmalarına ilişkin soru üzerine, kritik ve tarihi öneme sahip bir seçime gittiklerini söyledi.Oy verirken vatandaşın milletvekili listelerine bakacağını anlatan Kurtulmuş şöyle devam etti:Bu seçimin kritik kavramı itibardır. Bagajı, yükü olmayan, vatandaşlarımıza rahat tanıtılabilecek pırıl pırıl itibarlı insanların listemizde olması esas sorumluluğumuzdur. AK Parti'nin başardığı hususlardan biri değişim ve yenilenmedir. Genel eğilim üç dönem kuralının uygulanması yönünde. Cumhurbaşkanı'mızın hem elini rahatlatmak hem milletvekili seçmede daha rahat davranabilmesini temin etmek bakımından bu kuralın uygulanması partiye ciddi bir yenilenme ve gençleşme imkanı sağlayacaktır.Kurtulmuş, bakanların milletvekili adayı olmasının da çok ciddi fayda sağlayacağını vurguladı.'Demokratik Sol Parti ve Anavatan Partisi gibi partilerle temaslar devam ediyor mu?' sorusu üzerine Kurtulmuş, ittifaklara katılma süresinin tamamlandığını anımsattı.Cumhur İttifakı'nın ilkeler üzerine bir ittifak olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, 'İstikrarlı ve güvenli bir Türkiye yolunda yürümeyi kendileri için politik tercih olarak görenlere kapımız açıktır. Partilerden ziyade mühim olan fikirler ittifakıdır.' dedi.