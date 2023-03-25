45 bin yeni öğretmen ataması 8 Mayıs’ta yapılacak: Branşlar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu. Buna göre 103 alanda 45 bin yeni öğretmen atanacak. En fazla kontenjan ise sınıf öğretmenliği, rehberlik ve okul öncesine ayrıldı.En fazla kontenjan ayrılan branşlar şu şekilde:Sınıf Öğretmenliği - 7 bin 878 kontenjanRehberlik - 3 bin 604 kontenjanOkul Öncesi - 3 bin 269 kontenjanİlköğretim Matematik - 2 bin 656 kontenjanİngilizce - 2 bin 433 kontenjanTürkçe - 2 bin 341 kontenjanDin Kültürü - 2 bin 604 kontenjanFen Bilimleri - 2 bin 64 kontenjanÖzel Eğitim - 2 bin 306 kontenjanTarih - 1.408 kontenjanTürk Dili ve Edebiyatı - 1.839 kontenjanSosyal Bilgiler - 1.204 kontenjanÖte yandan atama için ön başvuru, 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan esas alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak.Sonuçlar 8 Mayıs'ta açıklandıktan sonra öğretmenler 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını belirten Bakan Özer, bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlattı. Bakan Özer, “Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.