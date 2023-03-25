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45 bin yeni öğretmen ataması 8 Mayıs’ta yapılacak: Branşlar belli oldu

Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması 8 Mayıs’ta yapılacak. Buna göre 103 alana 45 bin öğretmen atanacak. En fazla atamanın yapılacağı branşlar sınıf öğretmenliği, rehberlik ve okul öncesi olurken, ön başvurular 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacak.

45 bin yeni öğretmen ataması 8 Mayıs’ta yapılacak: Branşlar belli oldu
Ekleme: 25.03.2023 - 11:06 Güncelleme: 25.03.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
45 bin yeni öğretmen ataması 8 Mayıs’ta yapılacak: Branşlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu. Buna göre 103 alanda 45 bin yeni öğretmen atanacak. En fazla kontenjan ise sınıf öğretmenliği, rehberlik ve okul öncesine ayrıldı.

En fazla atamanın yapılacağı branşlar
En fazla kontenjan ayrılan branşlar şu şekilde:
Sınıf Öğretmenliği - 7 bin 878 kontenjan

Rehberlik - 3 bin 604 kontenjan

Okul Öncesi - 3 bin 269 kontenjan

İlköğretim Matematik - 2 bin 656 kontenjan

İngilizce - 2 bin 433 kontenjan

Türkçe - 2 bin 341 kontenjan

Din Kültürü - 2 bin 604 kontenjan

Fen Bilimleri - 2 bin 64 kontenjan

Özel Eğitim - 2 bin 306 kontenjan

Tarih - 1.408 kontenjan

Türk Dili ve Edebiyatı - 1.839 kontenjan

Sosyal Bilgiler - 1.204 kontenjan


Ön başvurular 27 Mart-1 Nisan arasında alınacak
Öte yandan atama için ön başvuru, 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan esas alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Sonuçlar 8 Mayıs'ta açıklanıyor
Sonuçlar 8 Mayıs'ta açıklandıktan sonra öğretmenler 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

En fazla atama son 20 yılda oldu
Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını belirten Bakan Özer, bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlattı. Bakan Özer, “Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

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