Yunanistan'dan Türkiye'ye sızma girişimi! MSB: Hudut hattında 7 kişi yakalandı

Sınır hattında görev yapan hudut kartalları, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor.Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan sınırında 7 kişinin yakalandığını açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.