Yunanistan'dan Türkiye'ye sızma girişimi! MSB: Hudut hattında 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i ü FETÖ'cü toplam 7 kişinin yakalandığını duyurdu.
Sınır hattında görev yapan hudut kartalları, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan sınırında 7 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan sınırında 7 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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