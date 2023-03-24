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İstanbul'da hastanede çıkan yangın can aldı!

İstanbul Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürdü. Tahliye edilen hastalar ise diğer hastanelere sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında, kritik durumdaki 15 hastamız olmak üzere, diğer servislerde tedavi gören toplam 109 hastamız tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledilmiştir. Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir" denildi

Ekleme: 24.03.2023 - 09:41 Güncelleme: 24.03.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da hastanede çıkan yangın can aldı!İstanbul Üsküdar'da, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın saat 02.30 sıralarında hastanenin 6. Katında bulunan ameliyathane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

ALEVLER YÜKSELDİ

Hastaneden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine hastaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastanede tedavi gören hastalar hastanenin bahçesine çıkarıldı. Burada ambulanslara alınan hastalar, çevrede bulunan diğer hastanelere sevk edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: BİR HASTA HAYATINI KAYBETTİ
Valilikten yapılan açıklamada da, saat 02.50 sıralarında İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Blokunda bilinmeyen bir nedenle ani bir yangın çıktığı belirtildi.

Ameliyathanelerin bulunduğu 6. katta başlayan yangına, itfaiye ekipleri tarafından hemen müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk etapta Yoğun Bakım Servisi'nde bulunan kritik durumdaki 15 hastamız olmak üzere, diğer servislerde tedavi gören toplam 109 hastamız tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledilmiştir. Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 4'ü sağlık, 6'sı itfaiye görevlisi olmak üzere 10 personel tedavi ve gözetim altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

DHA'nın haberine göre yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma ve duman tahliye çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.
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