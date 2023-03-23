Dünya'yı karanlığa gömebilir... NASA görüntüleri paylaştı: Dünya'dan 14 kat büyük!

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nden gelen görüntüleri kullanan astrofotoğrafçı Apollo Lasky, Dünya'nın karanlığıa gömülmesine sebep olabilecek bir olayı tespit etti.Lasky, fırtınanın son üç gündür Güneş'in Kuzey Kutbu'nda sürdüğünü ve uzaya devasa bir manyetik gaz bulutu fırlattığını belirtti.Lasky, 'Güneş'i izlediğim onca yıl boyunca hiç böyle bir şey görmedim. Dönmeyi hiç bırakmıyor. Gerçekten hayret verici.' ifadelerini kullandıGüneş kasırgaları, Güneş'ten yükselen ve her iki ucu güneş yüzeyine bağlı olan spiral şekilli manyetik yapılar nedeniyle meydana geliyor. Prominens olarak bilinen bir plazma sütunu bu yapının içinde yükseldiğinde, sarmal manyetik alan boyunca yönlendirilerek plazmanın dönmesine ve bir hortum oluşturmasına neden oluyor.Son aylarda pek çok Güneş patlaması Dünya'yı vuruyor. Bu nedenden dolayı da Dünya'nın muhtemelen jeomanyetik bir fırtına darbesiyle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor. Güneş fırtınası haberlerinin artmasının nedeni ise Dünya'nın 11 yıllık Güneş döngüsünün içinde olması.Son birkaç gün içinde yeni bir Güneş fırtınasının dünyayı vurması bekleniyor. 3 Kasım'da yaşanan fırtınada ise herhangi bir zarar yaşanmadı. Bilim insanları ise yaşanan bu patlamalardan dolayı Carrington olayını hatırladı. 1859 yılında yaşanan bu patlama şimdiye kadar kaydedilen en büyük Güneş fırtınası olarak biliniyor.Muazzam boyuttaki Güneş fırtınası Paris'ten Boston'a kadar elektrik kesintisine neden olmuştu. Geçtiğimiz aylarda ise Hindistan Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi, güneş rüzgarı ve Dünya'nın manyettosferiyle etkileşime girmesi nedeniyle bir ekvatoral koronal deliğinin oluşmuş olabileceğini söylemişti.Korona kütle delikleri, Güneş'in atmosferinden fırlatılan yüklü parçacık patlamaları anlamına geliyor. Bu parçacıklar, Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girdiği zaman nefes kesici görüntüler yaratıyor.Ancak aynı zamanda daha önce de belirtildiği gibi elektrik şebeklerinde hasara yol açabilir ya da uzay aracı operasyonlarını ve uydu iletişimlerini bozabilir. Uzmanlar, bu bozulma nedeniyle dünyanın karanlığa gömülebileceğine dikkat çekti. Ayrıca bu manyetik bozulmalar çok kararsız bir durumda; bu nedenle problemler günler hatta haftalarca sürebilir.Bu manyetik alanlar Dünya'da enfes görüntülere neden olan Kuzey Işıkları'nın da nedeni. Aynı zamanda bazı göçmen hayvanlar da bu güneş patlamalarından etkileniyor.