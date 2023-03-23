Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta temel atma töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Pazarcık Depremi Sonrası 17902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşasına başlandığını vurgulayarak konutların bir yıl içerisinde teslim edileceğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başlıkları şu şekilde:Depremin, selin, heyelanın yıktığını biz yeniden yaptık ve yapacağız. Yıkılan her binamızı yeniden yaparak konutuyla, iş yeriyle, okuluyla, hastanesiyle şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz.Toprağa verdiğimiz canlarımızın hatırasını ebediyen yaşatırken onlara layık olmak için daha çok çalışacağız.Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket Türkiye Yüzyılı hayalimizi asla elimizden alamayacak.Afşin'e yeni bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz, çiftçilerimizin zararlarını telafi etmek için mazot, gübre, hayvancılık gibi her türlü adımı atıyoruz.Hasar tespitlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık.Temelini attığımız konut ve köy evi sayısı 18 bini buluyor. Mevcut planlamaya göre bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini yapacağız.Bir yıl içinde biz bu kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yaraları kısa sürede saracağız. Toplamda 650 bin konut yapacağız.Bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.