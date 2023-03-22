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Süleyman Soylu: Esnafımız kısa zamanda hizmet vermeye başlayacak

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta esnaf için yapılan çalışmalar kapsamında prefabrik çarşıda sona gelindi.

Ekleme: 22.03.2023 - 16:48 Güncelleme: 22.03.2023 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Süleyman Soylu: Esnafımız kısa zamanda hizmet vermeye başlayacak
Yıkıcı depremlerin ardından yaralar sarılıyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, binlerce vatandaşı evsiz bıraktı.

Yıkılan çok sayıda bina 50 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Bu süreçte devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi ve yaralar sarılmaya başlandı.

İlk olarak barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar sürekli olarak karşılanmaya devam ederken, bölgede şehirlerin yeniden ayaklanması için de mücadeleler sürüyor.

Prefabrik çarşılar hazırlandı
11 ilde afet konutları için ilk kazmalar vurulurken, kentlerde esnaf için de ayrı bir çalışma yapılıyor.

Bu kapsamda çadır kentlerde açılan çarşılar da faaliyete geçilmesi için hazır hale getiriliyor.

Deprem süresince tüm illeri gezerek çalışmaları yakından takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'taki prefabrik çarşıya ilişkin paylaşımda bulunarak esnafa müjdeyi verdi.

"Esnafımız en kısa zamanda hizmet vermeye başlıyor"
Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Depremin yaraları sarılıyor, esnafımız güçleniyor...

Kahramanmaraş'ta Kocaeli Prefabrik Çarşı tamamlandı, hak sahiplerine teslim edildi. Esnafımız en kısa zamanda hizmet vermeye başlıyor…
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