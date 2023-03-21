İBB zabıtaları Üsküdar Belediyesi zabıtalarına saldırdı... 'CHP'li İBB zorbalığı!'

CHP'li İBB yönetimiyle AK Partili Üsküdar Belediyesi arasında yeni bir gerilim daha yaşandı.Daha önce pek çok kez ilçeden gerilim çıkaran CHP'li yönetim bu defa konser etkinliği sebebiyle Üsküdar Belediyesi zabıtalarını hedef aldı.CHP'li İBB yönetimi 29 gün boyunca 10:00 - 02:00 arasında planlanan konser etkinliği için Üsküdar Belediyesi'nden hastane ve kütüphanenin önünde bulunan bir alanı talep etti.Üsküdar Belediyesi İBB yönetimine etkinlik için daha işlek, geniş ve uygun olan ana meydana, sahile kurun teklifi yaptı.Etkinlik için en iyi mekan teklif edilmesine rağmen İBB personelleri Üsküdar Belediyesi zabıtalarına saldırıya geçti.Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medyadan saldırı anlarına ilişkin videoyu paylaşarak şu ifadeleri kullandı;Hastane ve kütüphanenin önünde, 29 gün boyunca 10:00 - 02:00 arasında “KONSER” gibi etkinlikler yapılır mı?Gelin buraya değil, daha işlek, geniş ve uygun olan ana meydana, sahile kurun dedik, İBB ise zabıtalarımıza saldırmayı seçti!Yine yalanlar söyleyecekler, inanmayın, gerçeği budur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, alışkanlık haline getirdiği bu zorbalıktan dolayı kınıyorum.DAĞITIM YERLERİNE6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyor,yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.On bir ayın sultanı Ramazan ayı beraber ibadet ettiğimiz, zorluklara beraber göğüs gerdiğimiz, aynı sofrada buluştuğumuz mübarek bir ay.Gelin, İstanbul'da sofralarımızı paylaşalım; bu mübarek ayın bereketiyle saygı ve sevgide buluşalım.Ramazan etkinlikleri 23 Mart-21 Nisan tarihleri ve 10.00-02.00 saatleri arasında her gün Üsküdar Mimar Sinan Meydanı'nda; 10.00-02.00 saatleri arasında Harbiye Cemil Topuz'lu Açıkhava Sahnesi Eyüpsultan Meydanı, Ümraniye15 Temmuz Şehitler Meydanı, Beyazıt Meydanı ve Küçükçekmece Cennet Meydanı başta olmak üzere İstanbul'un tüm ilçelerinde düzenlenecektir.Ramazan etkinlikleri kapsamında;- Konser, Söyleşi, Tiyatro ve Atölyeler- Yemek Stant Alanları- El Emeği Stant Alanları- Dinlenme Alanları23 Mart-21 Nisan tarihleri arasını kapsayan çalışmalarla ilgili ekli listede birimlerin görev dağılımları belirlenmiş olup, görevlerin hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.