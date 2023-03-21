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Beyaz Gazete
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Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır' sözleri sonrası gergin anlar...

Habertürk'te Açık ve Net programına konuk olan Hilmi Daşdemir, CHP'li Müslim Sarı ile tartışmasında "Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır" dedi. Moderatör Kübra Par başlayan kavgaya müdahale edince Daşdemir, yayını terk etti.

Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır' sözleri sonrası gergin anlar...
Ekleme: 21.03.2023 - 00:14 Güncelleme: 21.03.2023 - 00:50 / Editör: Ozge Selin
Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır' sözleri sonrası gergin anlar...
Cumhur İttifakı her geçen gün genişlerken, muhalefet kesimi de PKK'nın siyasi ayağı HDP'den medet umdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, sürecin son düzlüğüne girilirken, HDP ile ertelenen görüşmesini bugün gerçekleştirdi.

Ve böylece, siyasi gündemde yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı.

Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Açık ve Net programına CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı ile Araştırmacı Hilmi Daşdemir konuk oldu.

'Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır'

Daşdemir, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine değindi.

Konuşması sırasında çokça CHP'li Sarı ile karşılıklı atışmalar yaşanırken, Daşdemir'in son sözü Kübra Par'ı harekete geçirdi.

'O genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır' diyen Hilmi Daşdemir'e Kübra Par müdahale etti.

Kübra Par 4 kez uyardı: Hilmi bey sakin

Üst üste 4 kez 'Hilmi bey sakin' diyen Par, 'Hilmi bey müdahale edeceğim. Sakin olup sessiz olup lütfen müdahalemi dinleyin. Bakın Türkiye'nin HDP'nin PKK ile ilişkileri konusunda sizin görüşleriniz düşünce özgürlüğüdür. Bunu sonuna kadar dile getirmeniz için alan açıyorum' ifadelerini kullandı.

Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır' sözleri sonrası gergin anlar...

'Lütfen beni dinler misiniz!'

Daşdemir'in sürekli sözünü kesmesine sinirlenen Kübra Par 'Hilmi bey lütfen beni dinler misiniz! Lütfen ya, en azından asgari nezaket bekliyorum sizden' dedi.

Yayını terk etti

Daha sonra kulaklığını çıkaran Daşdemir, 'Hadi güle güle' diyerek canlı yayını terk etti.

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Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır' sözleri sonrası gergin anlar...
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