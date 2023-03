Araç sahipleri dikkat! Yapılandırılan trafik cezası nasıl ödenecek?

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve prim borçları ile cezalar ve kamuya olan diğer borçlar için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırma başvurusu yapılabilecek. İlk taksit ödemesi ile peşin ödemeler haziran ayında gerçekleştirilecek.Yapılandırma başvurusunda bulunanların gecikme faiz ve cezaları silinerek bunun yerine hesaplanan enflasyon farkı dikkate alınacak.Peşin ödeme yapanlar için hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek ve sadece yüzde 10 enflasyon farkı ile borcun anapara tutarı alınacak. İsteyenler 48 aya kadar taksitle ödeme yapabilecekler. Taksitle ödemede ise borç anapara + enflasyon farkına yıllık yüzde 9 oranında vade farkı uygulanacak.Vergiler, vergi cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi alacakları, yiyecek bedelleri gibi vergi dairelerince tahsil edilen borçların 2 bin liranın altında kalması halinde, tahsilinden vazgeçilecek.Bir alacağın tahsilinden vazgeçilebilmesi için vadesinin 31 Aralık 2022 tarihinden önce dolması, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla her bir borçlu adına tahakkuk ettiği halde ödenmemiş anapara ve gecikme cezası şeklindeki borçların toplamının tüm vergi daireleri itibarıyla 2 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin A vergi dairesine 560 TL damga vergisi, B vergi dairesine 950 TL trafik cezası bulunması halinde, toplam borç 2 bin liranın altında kaldığı için borcun tamamı silinecek.2004 yılından önce trafik cezaları on gün içinde ödenmezse iki katına, yirmi gün içinde ödenmezse üç katına çıkmakta idi. 2004 yılında çıkartılan kanunla uygulama değişti. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde 5 faiz uygulanıyor. Bu suretle bulunacak tutar, cezanın iki katına kadar çıkabiliyor.16 Temmuz 2004 tarihinden öncesine ait trafik cezaları yapılandırılırken, anaparanın üç katına çıkmış tutar esas alınacak.Yapılandırılan trafik cezaları peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin ödemelerde hem anaparada yüzde 25 indirim yapılacak, hem de gecikme cezası yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ını silinecek.Örneğin, 17 Ekim 2021 tarihinde 2.453 TL trafik cezası kesilmiş olsun. O tarihten bu yana uygulanan faiz oranı yüzde 85 olduğu için 2.085 TL faiz borcu bulunuyor. Trafik cezası anaparası ve gecikme faizi toplamı 4.538 TL'ye ulaşıyor.Yapılandırma başvurusu yapıldığında 2085 TL gecikme faizi yerine 312.76 TL enflasyon farkı hesaplanacak. Böylece yapılandırma sonrası borç 2 bin 765.76 TL olacak.Bu borcu 3 yılda ödemek isteyen vatandaşa yüzde 27 oranında vade farkı uygulanacak ve borcu 3 bin 512.52 TL'ye çıkacak. Borç ayda 97.57 TL taksitle 36 ayda ödenebilecek.Aynı vatandaş, haziran ayına kadar peşin ödeme başvurusunda bulunursa bu kez 2.453 TL anaparanın yüzde 25'i silinecek. Enflasyon farkı olarak hesaplanan 312.76 TL'nin de sadece yüzde 10'unu (31.73 TL) ödeyecek, kalan tutar silinecek. Böylece 1.871.03 TL ödeyerek 4.538 TL borçtan kurtulacak.Dava açma süresi geçmemiş veya ilk derece mahkemelerinde dava açılmış olan trafik cezalarında yüzde 50 oranında indirim yapılacak.Örneğin, 2021 yılında 2.698 TL trafik cezası kesilmiş olsun. Vatandaşın ilk derece mahkemesinde yaptığı itiraz üzerine açılan dava devam ederken yapılandırma başvurusu yapıldığında 2.698 TL cezanın yarısı silinecek. Peşin ödeme yapıldığı takdirde, toplam 2.428 TL tutarındaki gecikme faizi yerine hesaplanan 182.12 TL enflasyon farkının da yüzde 90'ı silinecek. Böylece vatandaş 1.349 TL + 18.21 TL olmak üzere toplam 1.367,21 TL ödeyerek borçtan kurtulacak.Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 112,9 olarak belirlenmesiyle birlikte 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu.Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak.Hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmak 427 TL'den 951 TL'ye çıktı.Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya çıktı.Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.Alkollü araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollu araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor.2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak.Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak.Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL'ye yükselecek.Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak.2022 yılında 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, artışla birlikte 20 bin 342 TL oldu.2023 yılında belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu.2023 yılında bu suçtan ceza alanlar 20 bin 977 TL ceza ödeyecek.Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL olurken, aracı plakasız kullanmak 2 bin 312 TL oldu.Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye çıktı.Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye yükseldi.Takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL oldu.Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişikliklerij cezası 750 TL'den 1671 TL'yeBunlara ek olarak, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2023 yılında 196 TL ceza ödeyecek.