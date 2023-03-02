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Uzmanlar uyardı: İzmir'de kuraklık sinyali! Su seviyesi düşünce ortaya bu görüntüler çıktı

Uzmanların su tararrufu konusunda uyarılarda bulunduğu İzmir'den korkutan görüntüler geldi. Son 23 yılın en kurak senelerinden birinin yaşandığı İzmir'de baraj seviyesindeki suyun azalmasının ardından eski yerleşim kalıntıları ortaya çıktı.

Ekleme: 2.03.2023 - 09:52 Güncelleme: 2.03.2023 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Uzmanlar uyardı: İzmir'de kuraklık sinyali! Su seviyesi düşünce ortaya bu görüntüler çıktı
İzmir'in su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi düştü, eski yerleşim alanının kalıntıları ortaya çıktı. 2009 yılından bu yana en kurak senenin yaşandığını belirten uzmanlar, 2023'ün son 23 yıl içerisindeki en kurak 5. yıl olduğuna dikkat çekti.

İzmir'de bulunan en büyük baraj olan ve şehrin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki görüntüler endişelendirdi. Barajdaki su seviyesi gözle görülür bir şekilde düşerken, hiç yağmur yapmazsa Tahtalı'da 300 günlük suyun kaldığı belirtildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, '2001, 2003, 2008 ve 2009'da daha kötü durumları yaşadık ama 2009'dan sonraki en kötü yılımız bu yıl. Tahtalı Barajı açısından son 23 senedeki en kurak 5. senedeyiz. Yağış sezonu henüz bitmedi. İnşallah daha fazla yağış alırız' ifadelerini kullandı.

Uzmanlar uyardı: İzmir'de kuraklık sinyali! Su seviyesi düşünce ortaya bu görüntüler çıktı

SU SEVİYESİ, YAKLAŞIK YÜZDE 30 AZALDI

İzmir'in su ihtiyacının hem yeraltı suyundan hem de yüzey suyundan sağlandığını kaydeden Alpsoykan, 'İzmir için en önemli yüzeysel su kaynağı olan Tahtalı Barajı'ndan yüzde 45 oranında su almaktayız. Bugün itibariyle Tahtalı Barajı'ndaki su miktarı 135 milyon 650 metreküp ve aktif doluluk oranı yüzde 40 civarında. Geçen sene 217 milyon metreküp suyumuz vardı ve yüzde 69 doluluk oranı bulunuyordu. Yani hiç yağmur yağmazsa Tahtalı Barajı'nda İzmir metropolüne 300 gün yetecek kadar su var.

Yaptığımız planlamalarla bu suyu etkili bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu sene, Tahtalı Barajı açısından son 23 senedeki en kurak 5. sene. Geçen sene Tahtalı Barajı'na 708 milimetre yağış aldık. Bu yıl ekim ayından itibaren aldığımız yağış miktarı ise 353 milimetre. Bu da bize toplam 26 milyon metreküp su getirdi. Vatandaşlarımızdan sularını daha dikkatli kullanmalarını istiyoruz. Mart-nisan aylarında yağış gelmesi durumunda biraz daha nefes alacağız' dedi.

Uzmanlar uyardı: İzmir'de kuraklık sinyali! Su seviyesi düşünce ortaya bu görüntüler çıktı

DİĞER BARAJLARIN SU SEVİYELERİNDE DE DÜŞÜŞ VAR

İzmir'in diğer barajlarındaki son durum hakkında bilgi veren Alpsoykan, 'Balçova Barajı'nda şu anda 3 milyon 143 bin metreküp suyumuz var, yüzde 39 doluluk oranı bulunuyor. Geçen sene ise 5 milyon 896 bin metreküp su vardı. Balçova Barajı'nda yaklaşık yüzde 35'lik bir düşüş söz konusu. Barajın beslediği bölgeler göz önüne alındığında hiç yağmur yağmazsa 150 günlük su mevcut. Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'nda 7 milyon 566 bin metreküp suyumuz var. Aktif doluluğu ise yüzde 36. Geçen sene 14 milyon 700 bin metreküp su bulunuyordu. Aktif doluluk oranı yüzde 88'di. Yani hiç yağmur yağmazsa burada yaklaşık 450 günlük bir su var. Ürkmez Barajı'nda yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş var ancak bu barajda 500 günün üzerinde yetecek kadar su yer alıyor. Ürkmez Barajı'nda 4 milyon metreküp suyumuz var' diye konuştu.

Tahtalı Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte eski yerleşim yerindeki caminin tamamen su yüzüne çıkması, yerdeki midye kabuklarının görünmeye başlaması dikkat çekti. Barajın mevcut durumu, havadan görüntülendi.

Uzmanlar uyardı: İzmir'de kuraklık sinyali! Su seviyesi düşünce ortaya bu görüntüler çıktı
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