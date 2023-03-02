  • USD: 18,87 - 18,90
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Kurum'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, vatandaşların şehirler ayağa kalkana dek her an yanında olacaklarını söyledi. Kurum, Adıyaman'da 3 bin konteynerin 15 gün içinde teslim edileceğini ifade etti. Kurum, yarın itibarıyla yapımına başlanacak konut sayısını da duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Kurum'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar
Ekleme: 2.03.2023 - 14:23 Güncelleme: 2.03.2023 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Kurum'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerindeki incelemelerini sürdürüyor. Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Adıyaman'daydı. Kurum, bali, belediye başkanları, kaymakamlar, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu. Kurum, şehir planını belirlediklerini ifade ederken, geçici barınma merkezleri ile ilgili de bilgi verdi. Kurum, yarın itibarıyla 21 bin 244 konutun yapımına başlanacağını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Devletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücü ile çalışmaktadır. Son ana kadar çalışacağız. Adıyaman ve 10 ilimizi güzelleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Acıları dindirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enkaz kaldırma, çadır kurma, konteyner kentlerin kurulması çalışmalarını koordinasyon çerçevesinde gerçekleştirme gayretindeyiz.

Bugün valilierimiz ile belediye başkanlarımız ile, STK'larla, kanaat önderleri ile fikir alışverişi yaptık. İnşada Adıyamanlı kardeşlerimizin beklentisi nedir, istişare ettik. Yeni yerleşim yerlerini de beraberce belirledik. 85 milyon bir aile olarak bir ve beraber olacağız. Bu zor günleri atlatmak anlayışı ile yeni Adıyaman'ı, yeni Gölbaşı'nı, yeni Besni'yi inşa etmek amacıyla çalışacağız.

AFAD'ın koordinasyonunda şehirlerdeki geçici yerleşim alanlarının kurulumunu sürdürüyoruz. Adıyaman'da 3 bin konteyner kurma çalışmamız sürüyor. Prefabrik yapılarımızın temelleri atıldı. 10-15 güne teslim edilmeye başlanacak. Yaşam alanları ile geçici barınma ihtiyaçları giderilecek. Hasar tespit çalışmalarımız tüm illerde devam ediyor. Adıyaman'da yüzde 95 seviyesine geldik. 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 binada inceleme yapıldı, 604 bin 858 bağımsız bölümden oluşan 212 bin binanın yıkılacak, acil yıkılacak ve ağır hasarlı tespiti yaptık.

Şehirlerimizin, tarihine, dokusuna, en önemlisi de insanımızın canına zarar verdi. Bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu alacağız. Bir saat, bir dakika önce evlerini verebilmek için çalışıyoruz. İlk etapta 319 bin konutun ihalesini yapacağız. Mikro bölgeleme, zemin etüdü çalışmasıyla çalışmasına başlıyoruz.

13 bin 987 köy evi inşası yapacağız. Arazisi uygunsa oraya yapacağız. Değilse arazileri kamulaştırarak yapacağız. 21 Şubat'tan bu yana 12 bin781 konutumuzun sözleşmelerini imzlaayarak yapım sürecini başlattık. 3 Mart itibarı ile 21 bin 244 konutun yapımını başlatmış oluyoruz.

Biz hiçbir afette, depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, açta, açıkta bırakmadık. Hep dizlerinin dibindeydik.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İşte depremde en risksiz ve en riskli iller! Fay hattı nerelerden geçiyor? İşte MTA'nın o haritası
Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Kurum'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın
AFAD'dan milli seferberlik hamlesi: Ulusal Risk Kalkanı Modeli için tüm Türkiye'ye çağrı
Barış Yarkadaş Akşener'i ve CHP'li belediye başkanlarını yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nun önünden çekilin
Aliyev'den sömürgeci Fransa'ya tarihi çağrı: Özür dileyin
Hatay'daki Kartopu Apartmanı'nın sorumlularından Murat Göksel Dalkılıç yakalandı
ÖSYM'den sınav kararı! Adaylar farklı illerde girecek
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verildi
Bakan Özer: 202 bin 817 depremzede öğrenciye nakil imkânı sağlandı
CHP'li araştırmacıdan dikkat çeken itiraf! Devlet yok algısı oluşturulmaya çalışıldı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Fesih hakkı var
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
6'lı koalisyon 12. kez toplanıyor: Masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken mesaj
Depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seren görüntüler! İşte fay hattının başlangıç noktası
Bunun adı vicdansızlık! CHP’li Belediye felaketi ranta çevirdi
Merdan Yanardağ: Meral Akşener, AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere
CHP’den Karabağlar’daki TOKİ projesine de çelme! Bine yakın aile mağdur oldu
Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak
Provokasyon merkezi 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
TikTok'tan 18 yaş sınırı getiriliyor: Dakika kotası aşılınca ebeveyn onayı gerekecek

TikTok'tan 18 yaş sınırı getiriliyor: Dakika kotası aşılınca ebeveyn onayı gerekecek

Uzmanlar uyardı: İzmir'de kuraklık sinyali! Su seviyesi düşünce ortaya bu görüntüler çıktı

Uzmanlar uyardı: İzmir'de kuraklık sinyali! Su seviyesi düşünce ortaya bu görüntüler çıktı

2 Mart hava durumu: Yağmur ve kar uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

2 Mart hava durumu: Yağmur ve kar uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış

Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış

Depremde yıkılan Alpargün apartmanının müteahhidinden flaş itiraf: Biliyordum

Depremde yıkılan Alpargün apartmanının müteahhidinden flaş itiraf: Biliyordum

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...