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Beyaz Gazete
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Gazeteci mi yoksa CHP sözcüsü mü? Kendileri gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar!

Gazeteci Can Ataklı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’ye zehir zemberek sözlerle yüklendi. Ataklı; "Bu Muharrem'den bir cacık olmaz kardeşim. Bir gün söylediğini ertesi gün yalanlayan, hırs dolu, nereden ne kaynak aldığını bilemediğimiz bir adam." dedi. Ataklı’nın bu sözleri İsmail Saymaz, Fatih Portakal, Nevşin Mengü gibi CHP’ye yakınlığıyla bilinen sözde demokratik gazetecilerin kendileri gibi düşünmeyen siyasilere nasıl tahammül edemedikleri gerçeğini gözler önüne serdi.

Gazeteci mi yoksa CHP sözcüsü mü? Kendileri gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar!
Ekleme: 17.03.2023 - 14:57 Güncelleme: 17.03.2023 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Gazeteci mi yoksa CHP sözcüsü mü? Kendileri gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar!
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken siyaset arenasında heyecan da artıyor.

6'lı koalisyonun aylarca süren toplantı ve krizlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarma kararı aldı.

MUHARREM İNCE ADAYLIK KARARINI VERDİ

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, gazeteci Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada 14 Mayıs'taki seçimlerde adaylığının kesin olduğunu söyledi. İnce, 'Sokaklardayım, sokağın nabzını tutuyorum. Evet, 'CHP'ye katıl' diyen var. Ama bir katıl diyen varsa, 'Sakın ha' diyen üç var. Sokakta en çok, 'Yedi/sekiz cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yürüyecek bu iş?' cümlesini işitiyorum.' ifadelerine yer verdi.

CAN ATAKLI: BU MUHARREM'DEN BİR CACIK OLMAZ

Gazeteci Can Ataklı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi.

Ataklı; 'Bu Muharrem'den bir cacık olmaz kardeşim. Bir gün söylediğini ertesi gün yalanlayan, hırs dolu, nereden ne kaynak aldığını bilemediğimiz bir adam.' dedi.

Gazeteci mi yoksa CHP sözcüsü mü? Kendileri gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar!

FATİH PORTAKAL: HİÇ GÜVEN VEREN BİRİ DEĞİL

CHP'ye yakınlığıyla bilinen sözde tarafsız bir başka gazeteci Fatih Portakal da Muharrem İnce hakkında, 'Şimdi böyleyse iktidara gelse ne olacak? Böyle siyasetçi olmamalı. Hiç güven veren biri değil Muharrem İnce. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün. Şimdi muhalefetteyken böyle! Acaba iktidara gelse ne olacak? İktidara geldiğinde demokrat bir yönetici olabilecek mi? değerlendirmesini yapmıştı.

Gazeteci mi yoksa CHP sözcüsü mü? Kendileri gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar!

Twitter'da Portakal'ın konuyla ilgili açıklamalarına ilişkin bir haberi alıntılayan Saymaz ise şöyle yazdı:

'Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü, onu anlayamadım. Arıyorum, açmıyor. Bir siyasetçinin, hele hele Cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf.'

Gazeteci Nevşin Mengü de Muharrem İnce'nin kendisini aradığını belirterek, 'Sinirlendi. Biraz da ağır konuştu' demişti.

Mengü, şunları ifade etmişti:

'Muharrem İnce Cumartesi sabahı saat 10.30 gibi aradı; 'Sen, elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun' dedi. Ben de; 'Var elimde, elimizde veri' dedim. İnce; 'Yok ya, nereden olacak senin elinde veri!' dedi çıkıştı. Sonra, bana hem AK Partililer, hem de CHP'liler oy veriyor dedi. Sinirlendi. Muharrem Bey, biraz da ağır konuştu. Tamam Muharrem Bey dedim telefonu kapattım. Allah'ım, Ya Rabbim. iyice şeyin de şeyi çıktı. Siyasetçiler artık böyle arıyor, Sana ne falan böyle. Kafa tutuyor böyle. Elimde veri var diyorum, yok ya diyor. Acayip hal yani.'

Gazeteci mi yoksa CHP sözcüsü mü? Kendileri gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar!
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