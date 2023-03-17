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Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Ekleme: 17.03.2023 - 20:26 Güncelleme: 17.03.2023 - 20:39 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine dair gelişmeler ele alındı.

'FİNLANDİYA VE İSVEÇ AYRIŞIYOR'

Başkan Erdoğan görüşmede, bu süreçte Finlandiya'nın, sergilediği tutumla İsveç'ten olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya'nın NATO'ya Katılım Protokolü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

'SÜREÇ İSVEÇ'İN ATACAĞI ADIMLARA BAĞLI'

Başkan Erdoğan, İsveç'le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.
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