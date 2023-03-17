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Beyaz Gazete
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Altılı koalisyonda fırtına öncesi sessizlik! Kılıçlar çekildi!

Skandalların son bulmadığı altılı koalisyonda bu kez HDP krizi için geri sayıma geçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı HDP ziyaretinde aynı zamanda tehlikeli bir pazarlık masası da kurulacak. İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin ittifakta istemediği HDP'ye DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ılımlı yaklaşıyor. Seçim sürecinde her yolu mubah gören CHP ise ittifakın iradesi dışında radikal sol partilerle de pazarlıklar yürütüyor.

Altılı koalisyonda fırtına öncesi sessizlik! Kılıçlar çekildi!
Ekleme: 17.03.2023 - 09:21 Güncelleme: 17.03.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Altılı koalisyonda fırtına öncesi sessizlik! Kılıçlar çekildi!
HDP konusunda masada ortaya çıkan sert ayrışma, yeni bir krizin habercisi olarak dikkat çekiyor.

Kısa süre önce katıldığı bir programda konuya ilişkin net yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez' diyerek fikir ayrılığını gözler önüne sermişti.

İstifanın eşiğinde olduğu iddia edilen Yavuz Ağıralioğlu ve parti içindeki diğer milliyetçi siyasilerin de HDP ile yakınlaşmadan oldukça rahatsız olduğu biliniyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise geçen yıl bu ihtimale dair yaptığı açıklamada, 'HDP'nin bulunduğu bir ittifakta elbette bulunmayız' demiş ve kapıları kapatmıştı.

İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin bu tutumuna rağmen DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ise HDP ile müzakerelere destek veriyor.

HDP'DE BAKANLIK HAYALİ

Masadaki bu derin uçurum fırtına öncesi sessizlik olarak yorumlanırken, CHP ise yalnızca HDP'nin değil, radikal sol partilerin de kapısını çalarak hem pazarlık masasına oturmanın hem de destek istemenin hesaplarını yapıyor.

Geçtiğimiz haftalarda SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret eden, önceki gün de Türkiye Komünist Partisi'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu, diğer sol oluşumlarla da birlik olmak için dirsek temasında bulunuyor.

Yarın yapılacak olan HDP ziyaretine ilişkin, 'Ne sakıncası var?' savunmasını yapan Kılıçdaroğlu, PKK sempatizanlarının da yeni umudu oldu.

Şimdiden bakanlık hayalleri kurmaya başlayan HDP'li isimlerin bu görüşmede Kılıçdaroğlu'na sert dayatmalar yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.



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