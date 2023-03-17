  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Almanya'da grev krizi: Yüzlerce uçuş iptal edildi

Yunanistan ve Fransa'daki grev dalgası Almanya'ya da sıçradı. Köln, Düsseldorf, Stuttgart ve Karlsruhe havalimanlarında çalışan personel, maaşlarında artış yapılması talebiyle bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İş bırakma eylemi nedeniyle havalimanlarındaki 583 uçuşun iptal edildiği, iptallerin 76 binden fazla yolcuyu etkilediği bildirildi.

Ekleme: 17.03.2023 - 23:48 Güncelleme: 17.03.2023 - 23:58 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da grev krizi: Yüzlerce uçuş iptal edildi
Yunanistan'da tren kazası nedeniyle başlatılan; Fransa'nın başkenti Paris'te ise temizlik işçilerinin gerçekleştirdiği grev dalgası Almanya'ya da sıçradı.

Almanya'da Köln, Düsseldorf, Stuttgart ve Karlsruhe havalimanlarındaki çalışanların uyarı grevi sebebiyle yüzlerce uçuş iptal oldu.

Almanya'da grev krizi: Yüzlerce uçuş iptal edildi

Havalimanlarında çalışan personel, maaşlarında artış yapılması talebiyle Ver.di Sendikasının çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Alman Havalimanları Birliği (ADV), iş bırakma eylemi nedeniyle havalimanlarındaki 583 uçuşun iptal edildiğini, iptallerin 76 binden fazla yolcuyu etkilediğini duyurdu.

Almanya'da grev krizi: Yüzlerce uçuş iptal edildi

Grev sabah 07.00'ye kadar sürecek

Uçuştan etkilenen yolcuların önceden bilgilendirildikleri belirtilerek, söz konusu havalimanlarından uçuşu olanlardan seferlerin güncelliğini kontrol etmeleri istendi.

Almanya'nın en büyük havalimanlarından Köln Bonn ve Düsseldorf'taki uyarı grevinin gece yarısına kadar, bazı uçuşlarda ise yarın sabah 07.00'ye kadar süreceği bildirildi.

Düsseldorf Havalimanı'nda planlanan 391 kalkış ve inişten 264'ünün, Köln Bonn Havalimanı'nda da 100 uçuşun iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Almanya'da grev krizi: Yüzlerce uçuş iptal edildi
Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin
Twitter'ın 'Sana Özel' operasyonu tepki çekmişti: Manipülatif algoritma dünya gündeminde
Türkiye'nin Finlandiya kararına Stoltenberg'den ilk tepki: İsveç'e atıfta bulundu
HDP'nin Altılı Koalisyon ve Kılıçdaroğlu'ndan skandal talepleri ortaya çıktı!
Macron'un diktatörlüğü dünya basınında: Tartışmalı reform oylamadan imzalandı
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bakan Akar: PKK/YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek suçüstü yakalandı
CHP’de liste krizi: 3 başkan Kılıçdaroğlu’nun kapısına dayandı
Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında yakalama kararı çıkardı
Rekabet Kurulu depremlerden etkilenen 11 ilde sektör incelemesi başlattı
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen belki de tek kişisiniz
Birleşik Krallık’tan Baykar tesisine üst düzey ziyaret...
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor...
HDP terör örgütü PKK'nın Altılı Masa'ya ileri sürdüğü şartları duyurdu: TSK mensupları yargılanacak
Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanmıştı! Akşener özel izinle gitti: Cezaevinde 35 dakikalık sır görüşme
Gelibolu-Eceabat yolu yarın açılacak: Seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz
BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi
Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı

Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı

Türkiye'den yapay zeka adımı: 23 akıllı ürün geliyor

Türkiye'den yapay zeka adımı: 23 akıllı ürün geliyor

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Tek tek yasaklanıyor! ABD, İngiltere, Kanada… Liste uzuyor… ‘TikTok kabul edilemez düzeyde risk taşıyor'

Tek tek yasaklanıyor! ABD, İngiltere, Kanada… Liste uzuyor… ‘TikTok kabul edilemez düzeyde risk taşıyor'

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!