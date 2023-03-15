  • USD: 18,95 - 18,99
  • EURO: 20,29 - 20,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İhtiyaç sahibi ailelere martta 582 milyonluk destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere 582 milyon 692 bin 272 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.

Ekleme: 15.03.2023 - 11:27 Güncelleme: 15.03.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
İhtiyaç sahibi ailelere martta 582 milyonluk destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla martta 582 milyon 692 bin 272 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu ifade etti. Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini belirten Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını vurguladı. Bu kapsamda, Bakanlık olarak, SED hizmet modelini hayata geçirdiklerini anımsatan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 174 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını hatırlattı.

Yanık, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:
'SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mart ayı içerisinde toplam 582 milyon 692 bin 272 lira tutarında SED ödemesi yaptık.'

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Alman ordusu dökülüyor! Meclis’te çaresizlik konuşması: Halimiz içler acısı
PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 6'lı koalisyona açıktan destek: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek
Süleyman Soylu'dan sel felaketine ilişkin açıklama!
Deprem bölgesini sel vurdu! Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayıp
Karadeniz'e tehlikeli gerginlik: Karşılıklı sert suçlamalar! Dikkat çeken Türkiye detayı...
Hataylı depremzedelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Konuşacak diye yağmurda çadırlarımızı elimizden almaya çalıştılar
Şanlıurfa'da depremden sonra sel felaketi! Bir kişi sele kapıldı, yoğun bakım servisini su bastı
6’lı masada son kriz İstanbul Sözleşmesi: 6 parti mutabık kalamadı
Yerli otomobil Togg'da hayran bırak özellik: Yoğun trafikte kontrolü devralacak
AK Parti'den büyük seçim seferberliği! Tüm teşkilat tam kadro sahada olacak
Kılıçdaroğlu'nun yaman çelişkisi! 6 yılda 180 derece döndü
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deprem' vizyonu! 'Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum...'
Fuat Oktay: Hane Başı Destek Ödemesi, depremzede ailelerimizin hesaplarına yatırılmıştır
CHP ve İYİ Parti Osmanlı Sultanları’nın isimlerini hazmedemedi
Karadeniz'de sıcak gelişme! Rus savaş uçakları ABD İHA'sını düşürdü
Valilikten Temel Karamollaoğlu'nun 'Aşevinin Kapatılması Kararı' iddiasına yalanlama: Tamamen asılsızdır
Kılıçdaroğlu'ndan yeni provokasyon: Yalanlarına Türk bayrağını alet etti! Valilikten soruşturma
Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu: Dikkat çeken LGBT vaadi
İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

İndirim pompaya yasıdı: Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları

İndirim pompaya yasıdı: Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları

İngilizlerden deprem araştırması: Neden bu kadar yıkıcı oldu? İşte dikkat çeken 6 cm detayı…

İngilizlerden deprem araştırması: Neden bu kadar yıkıcı oldu? İşte dikkat çeken 6 cm detayı…

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı