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Antalya'da dehşet: 10 yaşındaki kuzeninin öldürdü

Antalya’da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, teyzesi ve üç kuzenini bıçakladı. Olayda 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Bıçaklama anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ekleme: 15.03.2023 - 12:38 Güncelleme: 15.03.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da dehşet: 10 yaşındaki kuzeninin öldürdüOlay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1218. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 3'ncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Yunus E.Ş. (30), apartman girişinde kuzenleri Tayfun (29) ve Ferdi Gebeş'i (33) bıçakladı. Ardından karşı dairede oturan teyzesi ve kuzenlerinin bulunduğu daireye giren şahıs, teyzesi Nurten Gebeş (60) ve kuzeni Alparslan Gebeş'i (10) bıçakladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler, daireye itfaiye merdiveni yardımıyla girdi. Sağlık ekipleri Alparslan Gebeş ve Nurten Gebeş'i ambulansla hastaneye kaldırırken, diğer yaralılar Ferdi ve Tayfun Gebeş de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralanan 10 yaşındaki Alparslan hastaneye hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli, ikinci kattaki başka bir dairede polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, ekip otosu ile polis merkezine götürüldü. Şüpheli polis otosuna götürülürken saldırıya uğrayanların yakınları tepki gösterdi. Saldırganın üzerine yürüyen yakınlarına polis engel oldu.

BIÇAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yunus E.Ş.'nin önce asansör girişinde bekleyip, ense tarafında sakladığı bıçağı çıkararak iki kuzenini defalarca bıçaklaması yer aldı. Görüntülerin devamında ise çevreden bir kişinin yardıma gelmesi yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da dehşet: 10 yaşındaki kuzeninin öldürdü

Antalya'da dehşet: 10 yaşındaki kuzeninin öldürdü
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