AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım vefat etti
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın annesi vefat etti.
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım hayatını kaybetti.
Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım cenazesi İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Günyamaç Alp Kaya Camii'nden ikindi namazını müteakip kaldırılacak.
Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım cenazesi İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Günyamaç Alp Kaya Camii'nden ikindi namazını müteakip kaldırılacak.
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