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AK Parti'den üyelik açıklaması! Bağış miktarları belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'de adaylık için bağış miktarını açıkladı. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak.

AK Parti'den üyelik açıklaması! Bağış miktarları belli oldu
Ekleme: 13.03.2023 - 11:00 Güncelleme: 13.03.2023 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den üyelik açıklaması! Bağış miktarları belli oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Seçimlere ilişkin, müracatların ilbaşkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'de aday adaylığı süreci nasıl olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar | Video

Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti;

Sayın Cumhurbakanımızın seçim kararıyla birlikte işler hızlandı. Biz de bir kısım partiler ile görüşme halindeyiz. Zaten Milliyetçi Hareket Partesi ile görüştüğümüzü söylemem gerek yok. Cumhur İttifakı'nın iki bileşeni olarak yani AK Parti ve MHP olarak geçen dönem kurduğumuz birliktelik muhkem bir şekilde devam ediyor. Biz her an her türlü çalışmamızı birlikte koordine etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda istişarelerimiz, toplantılarımız devam ediyor.

Yine Büyük Birlik Partisi bizim listemizden girmişti ama Cumhur İttifakı'nın bir bileşeniydi o da. Onlarla da görüşmelerimiz, çalışmalarımız devam ediyor bir sorun yok. Onun dışında yine HÜDA PAR ile temaslarımız oldu. Onu izlediniz. HÜDA PAR Genel Başkanının açıklaması oldu. Cumhurbaşkanı seçiminde çok net bir şekilde Cumhur İttifakı'nın adayına yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini ama diğer meseleleri de partilerin arasında görüşeceğini dile getirmişlerdi. Bugün saat 16.00'da HÜDA PAR ile görüşeceğiz. Sonrasında da HÜDA PAR ile olan görüşmeler çalışmalar devam edecek. Kısa sürede nihayete ereceğini umuyorum.

Onun dışında Yeniden Rehaf Partisi ile görüşmemiz oldu. Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım bey ile birlikte gittik. O süreç işliyor. Bu partilerin dışındaki gelişmelere ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değilim.

Üç döneme takılan ya da üç dönemden daha fazla milletvekilliği yapmış olan herkesten müracaat alıyoruz. Karar için çok erken. Müracaatları alalım, yetkili kurullar bunu tartışır o zaman buna ilişkin bir karar verilecekse o zamanın konusu bu.
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