Şehit eşinden 6’lı masaya: Eşimin katilleri ile masaya oturanlara hakkımı helal etmiyorum

6'lı masanın HDP ile işbirliği yapması şehit ailelerinin de tepkisine neden oldu. 2002 yılında eşi Selçuk Alkış'ı teröre şehit veren Esengül Alkış, 6'lı masaya hakkını helal etmediğini söyledi. Alkış, '6'lı masa aslının ne olduğunu herkese gösteriyor. Ben hakkımı helal etmiyorum. HDP ile kim masaya oturursa otursun hakkımı helal etmiyorum. Birde utanmadan vatan, millet, bayrak diyorlar. O toprağa kan verenler kimler? Bizim eşlerimiz, çocuklarımız değil mi? Bugün eli kanlı HDP ile niye aynı masaya oturuyorlar. Bırak 6'lı masayı bu masa 10 kişide olsa bu devleti bölemeyecekler. Çünkü bu topraklarda şehitlerin kanı var. Şehitlerin kanı onların başa gelmesine izin vermeyecek. Lafa gelince vatan millet, ama teröristlerin partisi ile kol kola duruyorlar. Birbirlerinin arkasından iş çeviren bir masa ülkeyi nasıl yönetecek. İnsanlarımız da bunun farkına varsınlar. CHP, HDP'nin kapısının açık olduğunu zaten biliyor. HDP o masada zaten var bu kesin. Kimse kimseyi kandırmasın. O masa 6'lı değil 7'li masa. Ben çocuğumun hakkını helal etmiyorum. 4 çapulcuya bu bayrak teslim edilmesin. Demirtaş'ı da içerden çıkarsınlar başa oturtsunlar. CHP lideri bu ülkenin Cumhurbaşkanı olamayacak. Geliyorum diyor ama o hiçbir yere gelemezler. Bunlar Atatürkçü filan değiller. Atatürk bunların yüzüne tükürürdü' dedi.2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait Suriye'nin Azez bölgesindeki üsse PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (25) babası Recep Mermer de şunları söyledi: ' Bazı şeyler zoruma gidiyor. Ben bir şehit babası olarak bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için canını veren bir şehidin babası olarak, mecliste bile böyle bir partinin olmasını içime sindiremiyorum. Herkes sevdiği ile beraberdir. Bu 6'lı masanın fıtratı ayrı ayrı ama ipin ucunu başkası tuttuğu için onlar bunları bir araya getiriyor. Kimin nereden beslendiğini görüyoruz, biliyoruz. Atatürk'ün partisi dedikleri CHP, terörist partisi HDP'yi kilit parti noktasına getirdiler. Herkes aslının ne olduğu görüyor. 7 benzemez bir araya geliyorsa muhakkak ortada paylaşılacak bir ganimet vardır. Bir koltuk için binlerce şehidin kanı elinde olan HDP ile işbirliği yapanlara yazıklar olsun. Bu millet sizi tarihe gömecek. Rabbim onlara fırsat vermesin' diye konuştu.