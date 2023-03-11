Adana’da kaçak göçmen taşıyan şoför: Allah rızası için aldım

Polisin takibiyle uygulama noktasında durdurulan kamyonetin kasasında, Yunanistan’a gitmek üzere ülkeye giren Afgan 16 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kamyonet şoförü ifadesinde, “Mal almak için Adana haline geliyordum. Araçtakiler, yoldayken el kaldırdı. Ben de Allah rızası için aldım” dedi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin kente geleceği bilgisine ulaştı.Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine takibe aldıkları kamyoneti, uygulama noktasında durdurdu.Şoför Mahmut Güneş'in indirildiği kamyonetin kasasında Afganistanlı 16 kaçak göçmen yakalandı.Kaçak göçmenlerin, 1.800 dolar karşılığında Yunanistan'a gitmek üzere ülkeye girdikleri, Şanlıurfa'da ise Güneş'in kamyonetine binip, İstanbul'a götürüldükleri belirlendi.Gözaltına alınan Mahmut Güneş, ifadesinde, “Şanlıurfa'da sebzecilik yapıyorum. Mal almak için Adana'daki hale geliyordum. Araçtakiler, yoldayken el kaldırdı. Ben de Allah rızası için aldım. Kim olduklarını bilmiyordum.” dedi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Güneş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Kaçak göçmenler ise Adana Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.