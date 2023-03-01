Emniyet'ten provokatör operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik operasyon düzenledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 56 hesap yöneticisi tespit edildi, 606'sı hakkında adli işlem başlatıldı. 147 şahıs gözaltına alındı, 27 'si tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı.”