Destici gözyaşlarını tutamadı: Kızımız Nilsu'yu kurtardık ama kolu ve bacağı kesilmek zorunda kaldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de yaptığı konuşmada deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. "Adıyaman İl Başkanımız Nihat Komşu, eşi ve kızı da göçük altındaydı. Onların arama kurtarma çalışmalarına refakat ettik. Kızımız Nilsu'yu kurtardık ama maalesef kolu ve bacağı kesilmek zorunda kaldı." diyen Destici, "Nihat Bey ve eşi hala göçük altında. Maalesef büyük bir acıyı ülkece ve milletçe yaşıyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük; duamız ve niyazımız bir daha böyle bir hadisenin hiçbir ülkede yaşamaması." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Destici, babasının vefatının ardından başsağlığı dileklerini iletenlere teşekkür etti.Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, Malatya'dan başlayarak Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yerinde incelemelerde bulunduğunu anlattı.Malatya'dan Adıyaman'a giderken AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın kabrini ziyaret ettiğini ve Taş'ın defin işlemleri devam eden akrabalarının cenaze törenlerine katıldığını belirten Destici, 'Adıyaman İl Başkanımız Nihat Komşu, eşi ve kızı da göçük altındaydı. Onların arama kurtarma çalışmalarına refakat ettik. Kızımız Nilsu'yu kurtardık ama maalesef kolu ve bacağı kesilmek zorunda kaldı. Nihat Bey ve eşi hala göçük altında. Maalesef büyük bir acıyı ülkece ve milletçe yaşıyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük; duamız ve niyazımız bir daha böyle bir hadisenin hiçbir ülkede yaşamaması.' diye konuştu.Mustafa Destici, bu sırada gözyaşlarını tutamadı ve konuşmakta zorlandığını dile getirdi.