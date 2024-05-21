Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve az yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi ve doğusu, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Hakkari, Van'ın güney ve doğusu, Şırnak'ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.EDİRNE 13°C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 14°C, 23°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 12°C, 25°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 14°C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 14°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 19°C, 34°CParçalı bulutluİZMİR 19°C, 29°CParçalı ve az bulutluMANİSA 18°C, 34°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.ADANA 20°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 20°C, 30°CParçalı ve az bulutluBURDUR 16°C, 31°CParçalı bulutluHATAY 19°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 14°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde kuzey ve güneyi kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 14°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 12°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA 14°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 7°C, 25°CParçalı bulutluDÜZCE 12°C, 26°CParçalı bulutluSİNOP 16°C, 20°CParçalı bulutluZONGULDAK 11°C, 18°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari, Van'ın güney ve doğusu, Şırnak'ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 4°C, 21°CParçalı ve çok bulutluKARS 3°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 14°C, 29°CParçalı bulutluVAN 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu'sunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 13°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 18°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 15°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 22°C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı