Depremin öncesine ve sonrasına ait uydu görüntüleri
ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar, deprem bölgesinden kareleri paylaştı.
Kahramanmaraş şehir merkezinde deprem öncesi binalar ve stadyum.
Kahramanmaraş'ta depremden sonra yıkılan binalar ve stadyumda kurulan çadırlar.
Depremden sonra Gaziantep Kalesi
Kahramanmaraş Havalimanı'ndaki yardım uçağı ve helikopterler.
Adıyaman'da depremden sonra kurulan çadırlar.
Kahramanmaraş'ta deprem sonrası sıkışık yollar, acil durum çadırları ve barınaklar.
Osmaniye'de depremden sonra kurulan acil durum çadırları.
Antakya'da deprem öncesi
Antakya'da deprem sonrası
Kahramanmaraş'ta depremden sonra yıkılan binalar ve stadyumda kurulan çadırlar.
Depremden sonra Gaziantep Kalesi
Kahramanmaraş Havalimanı'ndaki yardım uçağı ve helikopterler.
Adıyaman'da depremden sonra kurulan çadırlar.
Kahramanmaraş'ta deprem sonrası sıkışık yollar, acil durum çadırları ve barınaklar.
Osmaniye'de depremden sonra kurulan acil durum çadırları.
Antakya'da deprem öncesi
Antakya'da deprem sonrası
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