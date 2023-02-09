Depremin öncesine ve sonrasına ait uydu görüntüleri

Kahramanmaraş şehir merkezinde deprem öncesi binalar ve stadyum.Kahramanmaraş'ta depremden sonra yıkılan binalar ve stadyumda kurulan çadırlar.Depremden sonra Gaziantep KalesiKahramanmaraş Havalimanı'ndaki yardım uçağı ve helikopterler.Adıyaman'da depremden sonra kurulan çadırlar.Kahramanmaraş'ta deprem sonrası sıkışık yollar, acil durum çadırları ve barınaklar.Osmaniye'de depremden sonra kurulan acil durum çadırları.Antakya'da deprem öncesiAntakya'da deprem sonrası