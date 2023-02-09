Asansör kabininde 84 saatlik bekleyiş: Dört kişilik aile kurtarıldı

Elbistan ilçesindeki çalışmalar kapsamında Pınarbaşı Mahallesindeki 7 katlı bir apartmanın enkazından ses duyan ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.Kazı çalışmalarının ardından sesin asansör kabininden geldiğini tespit eden ekipler, baba Yusuf, anne Beşire ile çocukları Sermes (15) ve Zeliha'ya (9) ulaştı.Depremin üzerinden geçen 84 saatin ardından kurtarılan 4 kişilik Kılıç ailesi, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.