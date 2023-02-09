Asansör kabininde 84 saatlik bekleyiş: Dört kişilik aile kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, depremden 84 saat sonra ulaşılan dört kişilik Kılıç ailesi, asansör kabininden sağ çıkarıldı.
Elbistan ilçesindeki çalışmalar kapsamında Pınarbaşı Mahallesindeki 7 katlı bir apartmanın enkazından ses duyan ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.
Kazı çalışmalarının ardından sesin asansör kabininden geldiğini tespit eden ekipler, baba Yusuf, anne Beşire ile çocukları Sermes (15) ve Zeliha'ya (9) ulaştı.
Depremin üzerinden geçen 84 saatin ardından kurtarılan 4 kişilik Kılıç ailesi, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazı çalışmalarının ardından sesin asansör kabininden geldiğini tespit eden ekipler, baba Yusuf, anne Beşire ile çocukları Sermes (15) ve Zeliha'ya (9) ulaştı.
Depremin üzerinden geçen 84 saatin ardından kurtarılan 4 kişilik Kılıç ailesi, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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