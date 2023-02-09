AKSUNGUR İHA deprem bölgesinde

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 iki büyük depremin ardından çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.Deprem 11 ilde büyük yıkımlara yol açarken ülkenin dört bir yanından yardımlar geliyor.Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA'da deprem bölgesinde.AKSUNGUR İHA, deprem bölgesine giderek hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlara cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirilen teknoloji, ilk kez afet bölgesinde kullanıldı.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi. Aksungur İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor.