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Prof Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul Depremi açıklaması: Türkiye'deki en sakin yer!

Beyaz Tv ekranlarında dün akşam yayınlanan ve reyting rekorları kıran Ne Var Ne Yok programının konuğu Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'un deprem açısından Türkiye'nin en sakin yer olduğunu açıkladı.

Ekleme: 7.02.2023 - 13:46 Güncelleme: 7.02.2023 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Prof Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul Depremi açıklaması: Türkiye'deki en sakin yer!
Türker Akıncı'nın moderatörlüğünde dün akşam tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen Ne Var Ne Yok programınının konuğu Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'du. 

Üşümezsoy, Kahramanmaraş'taki iki büyük depremi değerlendirirken İstanbul depremine ilişkin de soruları yanıtladı.

İstanbul'un deprem açısından Türkiye'deki en sakin yer olduğunu açıklayan Ürof. Dr. Üşümezsoy, şunları kaydetti;

İstanbul deprem açısından Türkiye'nin en sakin yeri. Niye diye sorarsanız; İstanbul'un Yalova Çınarcık 1894'te kırılmıştı. Tekirdağ Silivri fayı 1912 yılında kırıldı. Buna karşın Yalova'dan Adalar'dan geçip de Büyükçekmece'ye kadar giden bir fay hattı söz konusu değil. Yalnızca Kumburgaz çukurunda bir fay var. Ama boydan boya kırılacak diyenler ve bu sekizlik deprem olacak diyenler 2 ay içinde olacak diyenleri afişe olarak gazetelerdeki haberlere koydum. ‘Bir ucu Bolu'da bir ucu Gemlik'te olan büyük kıyamet'. Daha sonra ‘Bir ucu İstanbul'da bir ucu Gelibolu'da olacak kıyamet' lafları vardı. Hepsi de çöpe atıldı. Bunlarla beraber bir sürü makale de çöpe atıldı. Geldi dendi ki; “180 km adalar fayı, orta Marmara fayı, Tekirdağ Silivri fayı kırılacak” dendi. Gemi geldi bizzat gemiden çıktı ki; üç tane parça fay var. Üstelik de bunlardan (Fransız gemisi) Adalar fayında ses yok. Ama Tekirdağ Silivri fayı 1912'de kırılmış yalnızca kırılmayan orta sırtta bir fay var. O orta sırttaki fayı da biz hep deşifre ettik. İki ayrı fay var Bu iki fay birlikte kırılmaz. Üstelik de İstanbul'a yakın olmayan Yeşilköy ile Büyükçekmece arasındaki orta sırtı kesen böyle bir fay yok. İstanbullun hikayesi burada. Güney'e doğru gelindiği zaman esas olarak Bandırma'dan güneye inen Sarıköy fayı var. Ama onun güneyinde 1952'de kırılmış. Daha sonra uçtaki Midilli'nin doğu kenarında olan depremler söz konusu.'

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Prof Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul Depremi açıklaması: Türkiye'deki en sakin yer!

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