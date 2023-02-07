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Kilis'te enkaz altında kimse kalmadı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve 22 vatandaşın vefat ettiği Kilis'te enkaz altındaki depremzedeler çıkarıldı.

Kilis'te enkaz altında kimse kalmadı
Ekleme: 7.02.2023 - 15:58 Güncelleme: 7.02.2023 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Kilis'te enkaz altında kimse kalmadı
Depremin ikinci gününde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli depremle sarsıldı.

10 ili etkileyen afet, büyük yıkımlara ve göçüklere neden oldu.

Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren deprem bölgelerine seferber edilirken, geçen 31 saatin ardından mucizevi kurtuluşlar da yüreklere su serpti.

Türkiye'nin kalbinin attığı deprem bölgelerinden enkazdaki kareler yürekleri dağlarken, gelen bir haber ise sevindirdi.

'Enkaz altında kimse kalmadı'
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, afetten etkilenen Kilis'te son durumu aktardı.

Bakan Muş açıklamalarında, kentte enkaz altında kimsenin kalmadığını duyurdu.

'22 vefat var Kilis'imizde'
Açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

Kilis'te toplam 466 yaralımız var. bunların 30'u serviste 14'ü yoğun bakımda. Geri kalan vatandaşlarımız taburcu edilmiş durumda. 22 vefat var Kilis'imizde. Buradaki 10 vatandaşımız Kilis'te ikamet eden, 12 vatandaşımız da diğer illerden buraya gelen ve vefat eden vatandaşlarımız.

An itibari ile yapılan tespitlerde 138 binanın ağır hasarlı olduğu, 119 binanın yıkık durumda olduğu, 20 binanın az hasarlı olduğu valilik tarafından ilgili birimlerce tespit edilmiş durumda.

Enkaz altında herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Kilis, şu an hasar tespit çalışmalarını yapmakta. Hayat burada yavaş yavaş normale dönmeye başlayacak.
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