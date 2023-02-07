Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında 10 ilde zorlu kurtarma mücadelesi devam ediyor.Deprem sonrasında yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk yardımların ulaşmasını zorlaştırdı.Bunun üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 ile girişlerin 48 saat olarak durdurulduğunu duyurdu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a işi olmayan diğer araçların girmesini 48 saat durdurmuş durumdayız.Bunun yanı sıra zarar gören TAG Otoyolu ulaşıma açıldığ duyuruldu.Karayolları'ndan yapılan açıklamada, Gaziantep'e erişimi sağlayan güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığı belirtildi.