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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan deprem fırsatçıları için sert açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem felaketi nedeniyle acil ihtiyaç malzemelerinde yaşanan talep sonucunda fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık, "Haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacak" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan deprem fırsatçıları için sert açıklama!
Ekleme: 7.02.2023 - 17:04 Güncelleme: 7.02.2023 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan deprem fırsatçıları için sert açıklama!
10 ili etkileyen deprem sonrası fırsatçılar yine ortaya çıktı. Deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat artışlarının yaşanması üzerine iki Bakanlık harekete geçti. Ticaret Bakanlığı e-Seferberlik ilan ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu tarafından tüm tedbirlerin alınacağının ve gerekli yaptırımların uygulanacağı mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle acil ihtiyaç malzemelerinde yaşanan talep sonucunda, fahiş fiyat artışı uygulayan bazı fırsatçıların olduğu görülmektedir.

'CEZASIZ KALMAYACAK'

Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır.

Hep birlikte yaşadığımız ve derinden hissettiğimiz bu olumsuz süreci atlatmak adına ne gerekiyorsa birlikte yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz.
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